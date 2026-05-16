  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۰۷

دعوت ۲۶ بازیکن به اردوی تیم ملی هاکی سالنی ایران

دعوت ۲۶ بازیکن به اردوی تیم ملی هاکی سالنی ایران

نخستین اردوی تیم ملی هاکی سالنی مردان ایران، قهرمان آسیا جهت حضور در قهرمانی آسیا و انتخابی جام‌جهانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هاکی سالنی مردان ایران، قهرمان آسیا و رنک ۳ جهانی، به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی جام‌جهانی، از ۲۷ اردیبهشت لغایت اول خرداد به میزبانی شهرستان مراغه در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

این اردو با حضور ۲۶ بازیکن منتخب و زیر نظر کادر فنی تیم ملی برگزار می‌شود و ملی‌پوشان تمرینات فنی، تاکتیکی و بدنسازی خود را برای حضور در مسابقات پیش‌رو پیگیری خواهند کرد.

اسامی بازیکنان دعوت شده به نخستین اردوی تیم ملی هاکی سالنی مردان کشور به شرح زیر است: ۱-ساسان حاتمی نژاد ۲-وحید صمدی ۳-حسین پاکدل ۴-داریوش دوست محمدی ۵-رضا زادمحمد ۶-محمد کریمی ۷-سجاد ممی زاده ۸-امیرمهدی میرزاخانی ۹-رضا نوروززاده ۱۰-محمد اثنی عشری ۱۱-مهدی شاهرخی ۱۲-آرمین باباییان ۱۳-محسن بهلولی ۱۴-عارف حامدی ۱۵-حسن قربانی ۱۶-امیرعباس ملک احمدی ۱۷-پیام لشگری ۱۸-حمید نورانیان ۱۹-میعاد کرامتی ۲۰-یعقوب بهرامی ۲۱-علی قربانی ۲۲-محمدامین یمانی ۲۳-محمد مرادی صامت ۲۴-عرفان رضاپور ۲۵-عرفان منصوری ۲۶-فرهاد کوچکی

کد مطلب 6831064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها