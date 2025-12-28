تامین به موقع کود مورد نیاز کشاورزی استان سمنان؛ ۲۳۰۰ تن اوره توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی عصر یکشنبه در بازدید مراکز توزیع کود سمنان هدف از نظارت و بازرسی را تأمین نهادههای کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: برای پاسخگویی به این نیاز بهره برداران تلاش میشود.
وی از توزیع دو هزار و ۳۰۰ تن کود اوره در استان سمنان خبر داد و افزود: این میزان کود در اختیار بهره برداران که در شبکه کارگزاران درخواست دادند، توزیع شد.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه کود از پتروشیمیهای لردگان، پردیس و خراسان تأمین شده است، ابراز داشت: این کود در اختیار کشاورزان و باغداران تمامی شهرستانها قرار گرفته است.
خدا بخشی با تاکید بر اینکه درخواست بهره برداران تنها از طریق شبکه کارگزاران مجاز است، تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بزرگترین تأمین کننده کود کشور است و بهره برداران باید به آن اعتماد کنند.
وی افزود: با اتکا به شبکه گسترده کارگزاران و ظرفیت تولید داخلی این شرکت در پشتیبانی از تولید امنیت غذایی نقش مؤثر ایفا میکند.
