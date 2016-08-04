۱۴ مرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۲۳

مسئول واحد حقوقی میراث فرهنگی سمنان:

کاروانسرای ایوانکی به تملک سازمان میراث فرهنگی درآمد

سمنان- مسئول واحد حقوقی و املاک اداره کل میراث ‌فرهنگی استان سمنان گفت: کاروانسرای شاه عباسی ایوانکی و آب انبار متصل به آن به تملک این اداره کل درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، یدالله یحیی‌پور ضن اشاره به وضعیت کاروانسرای ایوانکی آب انبار متصل به آن توضیح داد: با پیگیری‌های مستمر اداره میراث فرهنگی گرمسار و واحد حقوقی اداره کل، این دو اثر تاریخی تحت تملک سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور قرار گرفت.

وی افزود: در نظر است در آینده نزدیک با همکاری صندوق احیاء و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی، نسبت به واگذاری این کاروانسرا از طریق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی و بهره برداری از آن به عنوان مرکز اقامتی و پذیرائی اقدام شود.

مسئول واحد حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: کاروانسرای شاه عباسی ایوانکی و آب انبار متصل به آن، دو اثر تاریخی و فرهنگی ارزشمند منطقه هستند که با شماره یک هزار و ۷۶۳ و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۷۵ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.

یحیی پور افزود: کاروانسرای شاه عباسی ایوانکی و آب انبار متصل به آن دارای شش هزار و  ۷۹ مترمربع مساحت و در دوره صفویه ساخته شده است.

وی با یادآوری اینکه کاروانسرای ایوانکی در ۳۳ کیلومتری شهر گرمسار و در یک کیلومتری بخش ایوانکی واقع شده و سردر بسیار زیبایی دارد، بیان داشت: مصالح به کار رفته در بنا خشت و گل، آجر و سنگ و دارای ۲۴ حجره است و در مقابل آن یک آب انبار برای استفاده مسافران ساخته شده است.

