تامین ۸۰ درصد آب آشامیدنی عشایر کهگیلویه و بویراحمد از طریق تانکر

صادق فاتحی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال با توجه به شرایط اقلیمی و آبوهوایی، کوچ عشایر استان از ۱۵ اردیبهشتماه آغاز شد ، اظهار کرد: خدمات مورد نیاز عشایر پیش از شروع کوچ نسبت به سالهای گذشته زودتر ارائه شد.
وی یکی از مهمترین اقدامات انجام شده را توزیع آرد مورد نیاز عشایر برشمرد و افزود: پیش از آغاز کوچ، عشایر آرد مورد نیاز خود را تحویل گرفتند.
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه عشایر استان در فصل تابستان در مناطق ییلاقی مستقر میشوند، گفت: بخشی از عشایر استان در مناطق ییلاقی استان فارس، بخشی در استان اصفهان و بخشی نیز در مناطق ییلاقی داخل استان مستقر میشوند.
وی افزود: با برنامهریزیهای انجام شده در سطح استان و شهرستانها، امنیت مسیرهای کوچ عشایر همانند سالهای گذشته توسط بسیج عشایر تامین می شود.
فاتحی تصریح کرد همچنین به مدیریت ترافیک در مسیرهای کوچ اشاره کرد و گفت: نیروهای پلیس راهور نیز تمهیدات لازم را برای کنترل ترافیک در مسیرهای عبور عشایر در نظر گرفتهاند و تاکنون مشکلی در این زمینه گزارش نشده است.
وی جمعیت عشایری استان بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۷، بیش از ۱۱ هزار خانوار عشایری معادل حدود ۷۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: حدود ۱۱ درصد جمعیت استان را عشایر تشکیل میدهند.
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه عشایر نقش مهمی در تولیدات دامی استان دارند، ادامه داد: بیش از ۶۰ درصد گوشت استان توسط عشایر تولید میشود.
وی تولید بیش از ۲۶ هزار و ۷۰۰ تن شیر و صنایع دستی استان را بخش دیگیری از خدمات عشایر عنوان کرد.
فاتحی با اشاره اینکه بیش از ۶۰۰ کیلومتر راه عشایری در استان وجود دارد، گفت: در برخی سالها این راه ها با مشکل تصرف مواجه بوده که با اقدامات انجام شده بخشی از این مسیرها رفع تصرف شدند.
وی تصریح کرد: امسال با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، بیشتر چشمهها و منابع آبی وضعیت مناسبی دارند و تاکنون مشکل خاصی در این زمینه گزارش نشده است.
مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد آب شرب عشایر استان از طریق تانکرهای آبرسان سیار تأمین میشود ، گفت: بیش از ۳۰ دستگاه تانکر در استان مسئولیت آبرسانی به مناطق عشایری را بر عهده دارند.
وی یکی از برنامههای دولت را، تأمین آب شرب پایدار برای عشایر عنوان کرد و افزود: در مناطقی که تمرکز جمعیتی بیشتری وجود دارد، طرحهای تأمین آب پایدار با همکاری شرکت آبفا و امور عشایر در حال اجرا است.
فاتحی یکی دیگر از مسائل مهم عشایر را تأمین نهادههای دامی عنوان کرد و یادآور شد: در همین زمینه امسال بیش از چهار هزار تن نهاده دامی یارانهای بین عشایر استان توزیع شده و تلاش میشود این روند در ادامه سال نیز تداوم داشته باشد.
