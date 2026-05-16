۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۵۸

سازمان ملل درباره تشدید ناامنی غذایی در سومالی هشدار داد

آژانس های مختلف سازمان ملل متحد درباره تشدید ناامنی غذایی در سومالی هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، چهار آژانس سازمان ملل متحد (فائو، اوچا، یونیسف و برنامه جهانی غذا) نسبت به بحران ناامنی غذایی در سومالی که به سرعت در حال تشدید است، هشدار دادند.

چهار آژانس سازمان ملل متحد (فائو، اوچا، یونیسف و برنامه جهانی غذا)، وضعیت سومالی را یکی از بدترین بحران‌های سوءتغذیه در جهان توصیف کردند که نزدیک به ۱.۹ میلیون کودک را تحت تأثیر قرار داده است.

سومالی از جمله کشورهایی در جهان است که درگیر جنگ داخلی و قحطی شدید است. این برای چندمین بار است که نهادهای بین‌المللی و گروه های حقوق بشری درباره وخامت وضعیت انسانی در این منطقه هشدار می دهند.

