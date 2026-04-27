به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه خبری العربی الجدید در گزارشی به بررسی پشت پرده اقدام رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن منطقه جدای طلب سومالی لند بر خلاف رویکرد عمومی جامعه جهانی پرداخته و اهداف سرویسهای جاسوسی این رژیم به ویژه موساد در این عرصه را مورد توجه قرار داد.
این مقاله نوشت که اعلام به رسمیت شناختن منطقه جدایی طلب سومالیلند به عنوان کشوری مستقل و دارای حاکمیت، توسط رژیم صهیونیستی در نتیجه سالها اقدام مخفیانه سرویس جاسوسی اسرائیل (موساد) برای آمادهسازی شرایط این اقدام، انجام شد.
العربی الجدید با اشاره به اینکه این اقدام با محکومیت گستردهای روبرو شد، نوشت که اتفاق مذکور نگرانیهای گستردهای را در مورد پیامدهای سیاسی و امنیتی آن بر منطقه شاخ آفریقا برانگیخت. رسانههای رژیم صهیونیستی اما نگاهی متفاوت به این موضوع دارند و آن را از منظر منافع تل آویو بررسی میکنند. وبسایت روزنامه «یدیعوت آحارانوت» در این رابطه نوشت که اقدام تل آویو که با محکومیت بینالمللی مواجه شد، منعکس کننده منافع استراتژیک در نزدیکی مناطق تحت کنترل انصار الله و سالها فعالیت بیسر و صدای موساد است.
منطقه سومالیلند در سال ۱۹۹۱، پس از فروپاشی دولت سومالی و جنگ داخلی، به طور یک جانبه جدایی خود را از جمهوری سومالی اعلام کرد. این منطقه از آن زمان تاکنون تلاش کرده تا به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شود، اما در این امر توفیقی نداشته است و هیچ یک از کشورهای جهان یا نهادهای بینالمللی نظیر سازمان ملل متحد یا اتحادیه آفریقا آن را به رسمیت نشناخته اند و همچنان بر وحدت و حاکمیت ارضی سومالی تأکید دارند. طرفهای منطقهای و بینالمللی هشدار داده اند که هرگونه به رسمیت شناختن یکجانبه سومالی لند ممکن است راه را برای بیثباتی در منطقه شاخ آفریقا باز کند.
اسکان یک میلیون فلسطینی در سومالی لند
یدیعوت آحارانوت میافزاید که هیچ کشور عضو سازمان ملل متحد تاکنون سومالیلند را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نشناخته است. با این وجود این منطقه اخیراً به عنوان یکی از مقاصد احتمالی برای جابجایی فلسطینیان پس از اخراج آنها از نوار غزه مطرح شده است. این گزارش حاکی از آن است که مقامات سومالیلند در مورد امکان پذیرش یک میلیون نفر از اهالی غزه مذاکراتی را انجام داده اند، اما این موضوع رسماً اعلام نشده است.
سلاح سومالی لند در تقابل با انصار الله یمن
این روزنامه عبریزبان میافزاید که «اسرائیل مانند آمریکا به دلیل خط ساحلی طولانی و موقعیت خود در شاخ آفریقا، منافع استراتژیک زیادی در سومالیلند دارد.»
یدیعوت افزود که عامل اصلی دیگر علاقه رژیم صهیونیستی به روابط راهبردی با سومالی لند، نزدیکی این منطقه به مناطق تحت کنترل انصارالله در یمن است که با وجود آتشبس در غزه، همچنان تهدیدی واقعی برای رژیم صهیونیستی به شمار میرود. به نوشته یدیعوت آحارانوت، تلآویو تقویت روابط با سومالیلند را «یک نیروی استراتژیک مضاعف علیه انصار الله» میداند.
مؤسسه صهیونیستی مطالعات امنیت داخلی وابسته به دانشگاه تلآویو اخیراً در گزارشی تحلیلی نوشت که سومالیلند و سواحل آن بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر از مناطق تحت کنترل انصار الله در یمن از جمله بندر حدیده، فاصله دارند. این مطالعه افزود: با توجه به اینکه کشورهای خلیج فارس، آمریکا و اسرائیل همگی در جنگهای سالهای اخیر پیروزی قاطعی در تقابل با انصار الله به دست نیاورده اند، موقعیت سومالیلند و امکان انجام عملیات از خاک آن، میتواند قواعد بازی را تغییر دهد.
این تحلیل صهیونیستی بر این باور است که سومالیلند میتواند به عنوان پایگاهی در خط مقدم برای انجام طیف گستردهای از مأموریتها، مانند جمعآوری اطلاعات، نظارت بر انصار الله و فعالیتهای نظامی آن و ارائه پشتیبانی لجستیک به دولت خود خوانده و مزدور یمن به کار رود که در جنگ علیه انصار الله و عملیات مستقیم تهاجمی یا رصد مورد استفاده قرار گیرد.
مناسبات راهبردی تلآویو؛ از آذربایجان تا سومالی لند
این مرکز مطالعاتی صهیونیستی میافزاید که ارتباط با سومالی لند علیه انصار الله یمن را میتوان به ارتباط نزدیک تلآویو با جمهوری آذربایجان برای مقابله با ایران شبیه دانست که به ادعای این مرکز مطالعاتی به طرز قابل توجهی توانایی استراتژیک و عملیاتی اسرائیل را برای مقابله با تهدید ایران افزایش داد. به این ترتیب، سومالیلند میتواند به ستون اصلی در تلاشهای رژیم صهیونیستی برای مقابله با انصار الله تبدیل شود.
وبسایت صهیونیستی «تایمز آو اسرائیل» نیز به ابعاد امنیتی مناسبات سومالی لند و رژیم صهیونیستی پرداخته و مدعی شد که آنها در مقابله با تهدیدات مشترک در خلیج عدن و دریای سرخ قرار داد.
جایزه فریبنده تل آویو برای قانع کردن سومالی لند
این گزارش میافزاید که اسرائیل میخواهد از موقعیت استراتژیک سومالیلند در منطقه برای مقابله با تهدیدات خارجی بهره مند شود و سومالیلند نیز تلاش دارد از توانهای نظامی اسرائیل برای توسعه بخش دفاعی و امنیتی خود استفاده کند.
در حالی که به نظر میرسد رژیم صهیونیستی با حربه تلاش برای قانع کردن آمریکا جهت به رسمیت شناختن سومالی لند، این منطقه جدایی طلب را به ارتباط با خود قانع کرده است؛ تایمز آو اسرائیل ضمن تلاش برای ترغیب آمریکا جهت به رسمیت شناختن سومالی لند نوشت که «با ارزش ترین جایزه» در مورد سومالیلند، به رسمیت شناختن استقلال آن توسط آمریکا است، زیرا این امر میتواند بسیاری از شرکای آمریکا را به پیروی از آن ترغیب کند.
