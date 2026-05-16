تاریخ سفر رسمی پوتین به چین مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، کرملین امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تاریخ ۱۹ تا ۲۰ مه جاری(۲۹ و ۳۰ اردیبهشت) در سفری رسمی به چین می رود.

در این بیانیه آمده است، سفر مذکور بنا به دعوت رئیس جمهور چین انجام می شود.

قرار است دو طرف در خصوص روابط میان مسکو و پکن در کنار مسائل مهم جهان رایزنی کنند.

پیشتر دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرده بود: کرملین به زودی تاریخ سفر پوتین به چین را اعلام خواهد کرد. سفر پوتین به چین به زودی انجام خواهد شد؛ مقدمات آن انجام شده است. دستور کار سفر پوتین به چین مشخص است و شامل روابط دوجانبه، همکاری تجاری و اقتصادی و مسائل بین‌الملل می شود.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: حجم همکاری‌ های تجاری و اقتصادی بین روسیه و چین قابل توجه است. مسکو گزارشات مربوط به نتایج سفر ترامپ به چین را رصد می کند.