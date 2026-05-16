امام جمعه آبدان: رفع مشکلات مردم با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین زارعی صبح شنبه در نشست شورای اداری بخش آبدان اظهار کرد: خدمت به مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از نعمت‌های خداوند است و همه مردم باید از خدمات نظام بهره مند شوند.

وی با اشاره به اینکه در اسلام نیکی به همه سفارش شده است افزود: احترام به حقوق مردم و رفع مشکلات مردم توسط مسئولان در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه آبدان گفت: حضور باشکوه مردم بخش آبدان در اجتماعات شبانه نقشه دشمنان را نقش بر آب کرده است.

آبدان در حوزه انرژی خورشیدی پیشرو است

بخشدار آبدان نیز در این نشست با بیان اینکه بخش آبدان در حوزه انرژی خورشیدی پیشرو است اظهار کرد: ظرفیت تولید برق کشور از سه هزار و ۵۰۰ مگاوات از ابتدای انقلاب به نزدیک ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده است و ایران اسلامی را به دارنده بزگترین شبکه برق غرب آسیا تبدیل کرده است و این امر مهم نتیجه اعتماد به جوانان و توان داخلی است.

ایوب حاجیانی افزود: دولت چهاردهم توجه ویژه ای به توسعه انرژی تجدید پذیر دارد و ظرفیت انرژی،خورشیدی کشور در دولت حدود هزار و ۲۵۰ مگاوات بوده و با پروژه های در آستانه بهره برداری به حدود ۶ هزار مگاوات خواهد رسید.

بخشدار آبدان بر اجرای مصوبه هیئت دولت در زمینه کاهش مصرف انرژی تاکید کرد و یادآور شد: ادارات موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی درساعت اداری و ۷۰ درصدی در ساعت غیر اداری هستند و شاخص مصرف انرژی در ارزیابی مدیران و دستگاه های برتر تاثیر گذار خواهد بود.

حاجیانی افزود: حضور باشکوه مردم در صحنه و پشتیبانی از کشور و وطن مسئولیت مسئولان امر را دوچندان خواهد کرد و مدیران اجازه ندهند مراجعین به ادارات با نارضایتی از آن اداره خارج شود و آن مدیر باید تمام تلاش خود را به کار گیرد که مشکلات مردم را رفع کنند.

وی ضمن تبریک مقام معلم یادآورشد: آبدان تنها بخشی بود که از تمامی معلمان بخش تجلیل کرد که جای تقدیر دارد.

بخشدار آبدان ضمن تقدیر از مسئولان در پیگیری و تخصیص اعتبارات برای تکمیل پروژه‌ تعریض جاده آبدان به دوراهک اظهار کرد: حساسیت و پیگیری مسولان امر این پروژه را به یک پروژه مهم و ملی تبدیل کرده است و با تخصیص اعتبارات نفت وتملک دارایی و شورای راهبردی به زودی عملیات اجرایی قطعه نهایی این مسیر آغاز می‌شود این امر مهم یکی از مطالبات مردم بوده است.

تقویت زیرساخت‌های شهری

شهردار آبدان در این جلسه با اشاره به تقویت زیرساخت‌های شهری گفت: شهرداری آبدان در حوزه مبلمان شهری، تمام توان خود را به کار گرفته است.

سید عیسی حسینی به یکی از پروژه های مهم اشاره کرد و بیان داشت: تپه گلدانو فاز اول آن در هفته دولت افتتاح می‌شود و این پروژه مهم فضای جذاب وگردشگری وهمچنین درآمد پایدار برای مردم خواهد داشت.