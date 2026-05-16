۲۵ درصد داروهای خانگی به مرحله غیر قابل مصرف می رسند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازیلا یوسفی، با اشاره به نظارت مستمر بر زنجیره تأمین داروهای حیاتی کشور، گفت: سازمان غذا و دارو تمام ظرفیت‌های خود را برای تأمین به‌ موقع و ایمن نیازهای دارویی مردم به کار گرفته است، اما حلقه نهایی این زنجیره، مصرف صحیح دارو توسط شهروندان است که نیازمند آگاهی‌بخشی و مشارکت همگانی است.

وی افزود: دارو زمانی شفابخش است که بر اساس تشخیص درست و نیاز واقعی مصرف شود. مصرف خودسرانه یا بیش‌ازحد دارو و مکمل، نه‌ تنها کمکی به بهبود سلامت نمی‌کند، بلکه می‌تواند با ایجاد عوارض جانبی، فشار بر کبد و کلیه و تضعیف سیستم ایمنی، سلامت فرد را به خطر بیاندازد.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت با استناد به آمارهای پایش داخلی، خاطرنشان کرد: سالانه بخش قابل‌توجهی از بودجه خانوارها و نظام سلامت صرف خرید داروها و مکمل‌های غیرضروری می‌شود که بازگشت سرمایه سلامت برای آنها محقق نمی‌گردد. این منابع می‌توانست در حوزه‌های پیشگیری و ارتقای سلامت هزینه شود.

یوسفی در خصوص مصرف اشکال تزریقی دارو، تصریح کرد: بر اساس پروتکل‌های بالینی، فرم خوراکی دارو همواره در اولویت نخست قرار دارد. تزریق سرم یا داروهای تزریقی برای موارد ساده‌ای مانند سرماخوردگی ویروسی، علاوه بر تحمیل هزینه و درد بیشتر، ممکن است دسترسی بیماران نیازمند به خدمات تزریقی ضروری در مراکز درمانی را محدود کند.

وی با اشاره به چالش انبارش خانگی دارو، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود یک‌چهارم داروهای خریداری‌شده توسط خانوارها، پیش از مصرف به دلیل گذشت تاریخ انقضا یا نگهداری نامناسب، غیرقابل استفاده می‌شوند. توصیه اکید ما این است که دارو تنها به اندازه نیاز و با تجویز متخصص تهیه شود.

مدیرکل دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده‌های سلامت، پرسشگری آگاهانه را کلید مصرف هوشمند دانست و افزود: شهروندان محترم می‌توانند با پرسش از پزشک یا داروساز درباره ضرورت تجویز، وجود جایگزین‌های ایمن‌تر و مدت زمان بهینه مصرف، نقش مؤثری در مصرف مسئولانه دارو ایفا کنند.

یوسفی در پایان تأکید کرد: گذار از باور داروی بیشتر یعنی درمان بهتر به پارادایم درمان هوشمندانه، نیازمند عزم همگانی و آموزش مستمر است. مصرف منطقی دارو، نشانه سواد سلامت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی هر شهروند ایرانی است.