رقابت ۳۰۰ حافظ آذربایجان شرقی در آزمون اعطای مدرک تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رامین خورنژاد روز شنبه با اعلام این خبر گفت: نخستین مرحله از بیست و یکمین آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم روز گذشته همزمان با سراسر کشور در آذربایجان شرقی و با شرکت ۳۰۰ نفر از حفاظ استان برگزار شد.

وی ادامه داد: ۱۹۸ نفر شرکت کننده خواهران و ۱۰۰ حافظ برادر در این مرحله از آزمون بصورت کتبی با هم رقابت کردند که نفرات قبول شده در مرحله دوم به صورت شفاهی در زمینه حفظ و قرائت ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء به رقابت خواهند پرداخت و برگزیدگان آزمون شفاهی در مرحله نهایی به رقابت خواهند پرداخت.

گفتنی است، براساس مصوبه ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدرک تخصصی درجه سه قرآن معادل لیسانس، مدرک تخصصی درجه دو معادل کارشناسی ارشد و مدرک تخصصی درجه یک معادل دکتری بوده و دارندگان این مدارک از مزایای دارندگان مدارک درجه یک تا پنج هنری برخوردار می‌شوند.