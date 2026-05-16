مواکب کرمانشاه نیازمند حمایت بیشتر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ارسلان کریمی صبح شنبه در نشست هماهنگی مواکب شبانه که با حضور فرماندار کرمانشاه، مسئولان اجرایی و مدیران مواکب برگزار شد، بر ضرورت حمایت بیشتر از مواکب مردمی تأکید کرد.
وی با اشاره به فعالیت مستمر مواکب در هفتههای اخیر اظهار کرد: خادمان مواکب طی بیش از ۷۰ شب گذشته با تمام توان پای کار بودهاند و با وجود افزایش هزینهها، خدماترسانی به مردم و عزاداران را ادامه دادهاند.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه افزود: بخشی از اقلام مورد نیاز مواکب از سوی هلال احمر تأمین و میان مسئولان مواکب توزیع شده، اما این امکانات پاسخگوی همه نیازها نیست و پیگیری برای تأمین اقلام بیشتر در حال انجام است.
حجتالاسلام کریمی تصریح کرد: بسیاری از موکبداران با هزینه شخصی اقدام به تهیه اقلام مصرفی و پذیرایی میکنند و با وجود گرانیها همچنان در مسیر خدمترسانی حضور دارند.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در جانمایی و استقرار مواکب گفت: موضوعاتی از جمله کوچک بودن معابر، محل استقرار برخی مواکب و استفاده از تجهیزات پختوپز از جمله مواردی است که نیازمند ساماندهی و همکاری دستگاههای مرتبط است.
معاون فرهنگی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: تلاش میکنیم با همراهی مسئولان، مشکلات موجود کاهش پیدا کند تا مواکب بتوانند خدمات مطلوبتری به مردم ارائه دهند.
حجتالاسلام کریمی همچنین خواستار حمایت مادی و معنوی بیشتر از مواکب شد و خاطرنشان کرد: افزایش قیمت اقلام مصرفی از جمله ظروف، لیوان و تجهیزات پذیرایی، فشار زیادی به خادمان مواکب وارد کرده و حمایت دستگاهها میتواند بخشی از این مشکلات را برطرف کند.
وی در پایان از همراهی فرمانداری، سپاه، نیروهای انتظامی و سایر دستگاههای اجرایی در برگزاری نشستهای هماهنگی و حمایت از مواکب قدردانی کرد.
