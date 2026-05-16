۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

حفظ انسجام و ساماندهی مواکب، اولویت اجتماعات شبانه کرمانشاه است

کرمانشاه - فرماندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام در اجتماعات شبانه مردمی، گفت: ساماندهی مواکب و مدیریت مسیرها با هدف ارتقای کیفیت برگزاری این مراسم‌ها انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین صبح شنبه در نشست هماهنگی مواکب اجتماعات شبانه کرمانشاه با تسلیت سالروز شهادت امام محمدتقی (ع) و تأکید بر اهمیت همدلی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: رمز موفقیت ملت ایران در عبور از بحران‌ها، حفظ اتحاد و حضور مردم در صحنه است.

وی با اشاره به استمرار برگزاری اجتماعات شبانه در کرمانشاه افزود: این مراسم‌ها طی ۷۶ شب گذشته با مشارکت گسترده مردم و همراهی مواکب برگزار شده و امروز به نمادی از حضور مردمی و پشتیبانی از آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه پس از بررسی‌های انجام شده، هفت مسیر ثابت برای برگزاری تجمعات در مناطق شمال، جنوب و مرکز شهر تعیین شده است، تصریح کرد: هدف از این تصمیم، ایجاد نظم بیشتر، کاهش مشکلات ترافیکی و تسهیل خدمات‌رسانی مواکب به مردم است.

مبین با تأکید بر ضرورت ساماندهی مواکب عنوان کرد: تقسیم کار میان مواکب و استقرار آن‌ها در مسیرهای مشخص، ضمن کاهش هزینه‌ها، موجب ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد و از ایجاد ازدحام و مزاحمت برای شهروندان جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به برخی ناهماهنگی‌ها در استفاده از سیستم‌های صوتی گفت: با توجه به تقویت پوشش صوتی مسیرهای راهپیمایی، مقرر شده استفاده از بلندگوهای مواکب به صورت آزمایشی محدود شود تا نظم مراسم و انتقال پیام واحد به شرکت‌کنندگان بهتر انجام گیرد.

فرماندار کرمانشاه همچنین بر لزوم رعایت حقوق شهروندان و حفظ چهره مناسب اجتماعات مردمی تأکید کرد و افزود: باید تلاش کنیم جلوه این مراسم‌ها در شأن مردم انقلابی کرمانشاه باشد و از هرگونه اقدامی که موجب نارضایتی یا ایجاد بی‌نظمی شود، جلوگیری کنیم.

مبین با قدردانی از تلاش مواکب، نیروهای اجرایی، انتظامی و مجموعه‌های فرهنگی حاضر در میدان، خاطرنشان کرد: حضور مردم در این اجتماعات نشان‌دهنده پایبندی آنان به انقلاب و نظام اسلامی است و همه دستگاه‌ها موظفند برای تداوم این همبستگی مردمی همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 6831469

