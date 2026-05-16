حفظ انسجام و ساماندهی مواکب، اولویت اجتماعات شبانه کرمانشاه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مبین صبح شنبه در نشست هماهنگی مواکب اجتماعات شبانه کرمانشاه با تسلیت سالروز شهادت امام محمدتقی (ع) و تأکید بر اهمیت همدلی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: رمز موفقیت ملت ایران در عبور از بحرانها، حفظ اتحاد و حضور مردم در صحنه است.
وی با اشاره به استمرار برگزاری اجتماعات شبانه در کرمانشاه افزود: این مراسمها طی ۷۶ شب گذشته با مشارکت گسترده مردم و همراهی مواکب برگزار شده و امروز به نمادی از حضور مردمی و پشتیبانی از آرمانهای انقلاب اسلامی تبدیل شده است.
فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه پس از بررسیهای انجام شده، هفت مسیر ثابت برای برگزاری تجمعات در مناطق شمال، جنوب و مرکز شهر تعیین شده است، تصریح کرد: هدف از این تصمیم، ایجاد نظم بیشتر، کاهش مشکلات ترافیکی و تسهیل خدماترسانی مواکب به مردم است.
مبین با تأکید بر ضرورت ساماندهی مواکب عنوان کرد: تقسیم کار میان مواکب و استقرار آنها در مسیرهای مشخص، ضمن کاهش هزینهها، موجب ارتقای کیفیت خدمات خواهد شد و از ایجاد ازدحام و مزاحمت برای شهروندان جلوگیری میکند.
وی در ادامه با اشاره به برخی ناهماهنگیها در استفاده از سیستمهای صوتی گفت: با توجه به تقویت پوشش صوتی مسیرهای راهپیمایی، مقرر شده استفاده از بلندگوهای مواکب به صورت آزمایشی محدود شود تا نظم مراسم و انتقال پیام واحد به شرکتکنندگان بهتر انجام گیرد.
فرماندار کرمانشاه همچنین بر لزوم رعایت حقوق شهروندان و حفظ چهره مناسب اجتماعات مردمی تأکید کرد و افزود: باید تلاش کنیم جلوه این مراسمها در شأن مردم انقلابی کرمانشاه باشد و از هرگونه اقدامی که موجب نارضایتی یا ایجاد بینظمی شود، جلوگیری کنیم.
مبین با قدردانی از تلاش مواکب، نیروهای اجرایی، انتظامی و مجموعههای فرهنگی حاضر در میدان، خاطرنشان کرد: حضور مردم در این اجتماعات نشاندهنده پایبندی آنان به انقلاب و نظام اسلامی است و همه دستگاهها موظفند برای تداوم این همبستگی مردمی همکاری لازم را داشته باشند.
