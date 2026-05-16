در آتش بس برای حفظ وحدت تلاش کنیم؛ آنتن رادیو در بحران روشن ماند

هادی اسدی مجری برنامه «ایران سربلند» در رادیو گفتوگو، درباره تجربه اجرا در روزهای جنگ و پس از برقراری آتشبس به خبرنگار مهر بیان کرد: اجرا در آن روزها شرایط ویژه و متفاوتی داشت. وقتی مردم نگران امنیت کشور و خانوادههایشان هستند، رسانه فقط محل اطلاعرسانی نیست بلکه باید پناهی برای آرامش و امید مردم باشد. امروز هم اگرچه در شرایط آتشبس قرار داریم اما مسئولیت رسانه همچنان ادامه دارد و باید برای حفظ وحدت و آرامش جامعه تلاش کنیم.
وی با اشاره به جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: داغ کودکانی که در میناب و دیگر نقاط کشور قربانی این جنایتها شدند، هیچگاه فراموش نمیشود. این اتفاقات نشان داد دشمنان ایران حتی از هدف قرار دادن کودکان و مردم بیدفاع هم ابایی ندارند، اما ملت ایران در برابر این دردها متحدتر از گذشته ایستاد.
اسدی ادامه داد: هر فردی در هر حوزهای وظیفه دارد برای دفاع از وطن و حفظ عزت کشور، نقش خود را ایفا کند. دفاع فقط در میدان جنگ معنا پیدا نمیکند؛ امروز هرکس در هر جایگاهی که هست، باید برای پیشرفت، آرامش و اقتدار ایران تلاش کند. وظیفه ما در رسانه و بهعنوان مجری این است که صدای حقیقت، امید و همدلی مردم باشیم. در روزهای سخت، آرامش را به جامعه منتقل کنیم و اجازه ندهیم دشمن با جنگ روانی، اتحاد مردم را هدف قرار دهد. امروز هم در شرایط آتشبس، وظیفه ما حفظ همین انسجام و امید اجتماعی است و اینکه مردم را به همدلی، آرامش، کار برای ایران و ساختن آیندهای قویتر دعوت کنیم.
وی درباره فعالیت مستمر در رادیو گفتوگو نیز گفت: در تمام روزهای بحران، آنتن رادیو روشن ماند و همه همکاران با تمام توان پای کار بودند. هدف ما این بود که مردم احساس کنند در این شرایط تنها نیستند و صدای امید و همدلی همچنان شنیده میشود.
وی با تاکید بر وحدت مردم ایران تصریح کرد: آنچه در این روزها بیش از هر چیز ارزشمند است، اتحاد مردم ایران است؛ اتحادی که با گذشت هفتهها همچنان ادامه دارد. امروز زمان آن است که همه با هم، برای ساختن ایرانی قویتر و سربلندتر کنار هم باشیم.
