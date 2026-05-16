به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد های سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۲۱ اردیبهشت ماه در بخشنامه‌ای به ادارات کل امور مالیاتی، رأی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تسری مالیات بر ارزش افزوده به شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو را ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، عبارت «معافیت مذکور (معافیت از مالیات بر ارزش افزوده) قابل تسری به شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو نمی‌باشد» از بخشنامه‌های اسفند سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ معاونت مالیات بر ارزش افزوده وقت در سازمان امول مالیاتی، حذف می‌شود.

با اعلام رئیس کل سازمان امور مالیاتی، عبارت فوق‌الذکر مغایر با رأی ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده شده است.