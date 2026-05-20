خبرگزاری مهر، گروه استانها: جمعیت، به ویژه جمعیت جوان، موتور محرکه توسعه و پیشرفت هر جامعهای است. جوانان با انرژی، خلاقیت و توانایی نوآوری خود، نیروی کار آینده را تشکیل میدهند و بار اصلی تولید، خدمات و پیشرفتهای علمی و فرهنگی را بر دوش میکشند.
بدیهی است یک جمعیت جوان و پویا، پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و ایجاد تحولات مثبت در جامعه دارد. همچنین، جوانان، حاملان فرهنگ و ارزشهای جامعه هستند و آینده آن را ترسیم میکنند.
از سوی دیگر، جوانی جمعیت به معنای وجود نیروی کار فعال و پایدار در آینده است که میتواند بار جمعیتی سالمندان را مدیریت کند و چرخهای اقتصاد را به حرکت درآورد.
تحلیل آماری جمعیت خراسان جنوبی
بررسی آمارهای جمعیتی خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴، تصویری روشن از وضعیت فعلی و آینده این منطقه ارائه میدهد. جمعیت کل استان ۸۵۳ هزار نفر است که در این میان، ۲۲۹ هزار نفر از شهروندان در گروه سنی جوان قرار دارند. این رقم که معادل تقریبی ۲۶.۸ درصد از کل جمعیت استان را تشکیل میدهد، نشاندهنده یک ظرفیت بالقوه قابل توجه برای نیروی کار، نوآوری و پیشران توسعه اقتصادی و اجتماعی در خراسان جنوبی است.
در سوی دیگر طیف جمعیتی، ۶۱ هزار نفر (معادل ۷.۲ درصد از کل جمعیت) در گروه سالمندان قرار دارند. این آمار، هرچند در حال حاضر درصد پایینی از کل جمعیت را شامل میشود، اما زنگ هشداری برای سیاستگذاران جهت برنامهریزی برای دوران سالمندی، ارائه خدمات بهداشتی و حمایتی مناسب و همچنین مدیریت بار تکفل در دهههای آینده است.
نکته قابل توجه دیگر، ترکیب جمعیتی استان در سنین فعالیت اقتصادی است. به طوری که حدود ۶۰ درصد از جمعیت استان در بازه سنی ۱۸ تا ۶۴ سال قرار دارند. این گروه سنی، ستون فقرات اقتصادی هر جامعهای را تشکیل میدهند و بهرهوری و کارآمدی این بخش، تاثیر مستقیمی بر رشد و شکوفایی استان خواهد داشت.
قانون جوانی جمعیت و چالشهای اجرایی
با تلاش متولیان، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۴ آبان همان سال ابلاغ شد.
این قانون با هدف حمایت از خانوادهها و افزایش فرزندآوری تدوین شده و شامل مزایای مختلفی از جمله وام ازدواج، تسهیلات تولد فرزند، فروش خودرو بدون قرعهکشی به خانوادههای دارای فرزند دوم به بعد، و کاهش سن بازنشستگی مادران به ازای هر فرزند است.
با این حال، اجرای این قانون برای بسیاری از خانوادهها با چالشهایی رو به رو بوده و برخی در «نیمه راه» این حمایتها ماندهاند.
با وجود تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برخی خانوادهها در خراسان جنوبی هم از دریافت تسهیلات مصوب این قانون بازماندهاند.
گلایه از طرح جوانی جمعیت
یک مادر بیرجندی که با وجود داشتن دو فرزند، از دریافت تسهیلات فرزندآوری و خودروی طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محروم مانده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: همسرم متولد زاهدان است و در بیرجند بزرگ شده اما میگویند چون کد ملی همسرم از زاهدان ثبت شده، مشمول دریافت وام فرزندآوری نمیشویم.
فائزه زیراچی با بیان اینکه به همراه همسرم بارها در قرعهکشیهای خودرو شرکت کرده و هیچگاه از این امتیاز هم برخوردار نشدیم، گفت: این چه حمایتی است که فقط عدهای میتوانند از آن بهرهمند شوند؟
این بانوی بیرجندی با تأکید بر لزوم فراگیر بودن مزایای قانون، بیان کرد: باید شرایط اجرای قانون بازنگری شود تا هیچ خانوادهای به دلیل ایرادات اجرایی یا پیچیدگیهای اداری از حمایتهای لازم برای فرزندآوری باز نماند.
وی ادامه داد: باید سازوکاری اندیشیده شود که تمام خانوادهها، فارغ از محل تولد یا کد ملی همسر، بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند چراکه هدف قانون، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و این حمایت نباید با موانع اداری یا اجرایی خدشهدار شود.
مشکلات خانوادهها
یکی دیگر از از مادران بیرجندی که هفت ماه پیش برای وام فرزند سوم ثبتنام کرده است هم در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: فرزندم اکنون یک ساله شده، اما هنوز وام را دریافت نکردهام و گفتهاند ۳۰۰ نفر در صف هستند تا نوبت به من برسد.
فهیمه محمدی، مادر دیگری است که با گذشت ۱۶ ماه از تولد فرزندش، همچنان موفق به دریافت تسهیلات نشده به خبرنگار ما گفت: بسیاری از خانوادهها وضعیتی مشابه این را دارند که نیازمند چارهاندیشی مسئولان است.
وی ادامه داد: مشکلات تنها به تسهیلات نقدی محدود نمیشود و بسیاری از خانوادهها در مرحله نهایی اخذ زمین نیز با تأخیرهای طولانی روبرو هستند.
مجتبی براتی که سرپرستی چهار فرزند را بر عهده دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از مزیت خودرو استفاده کردهام اما، بیش از یک سال است که در انتظار دریافت زمین هستم.
وی با بیان اینکه با وجود پیگیریهای مکرر، پروندهاش همچنان در مرحله «تایید نهایی» باقی مانده است، افزود: در اسفند سال گذشته پیگیری کردم و قول تخصیص زمین تا پایان سال را گرفتم، اما هنوز خبری از دریافت زمین نیست.
براتی ادامه داد: این تاخیرها و بروکراسی اداری، امید خانوادهها به بهرهمندی از مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را کمرنگ کرده که باید برای رفع آنها تلاش شود.
رسیدگی به پروندههای جوانی جمعیت اولویت بانکها باشد
استاندار خراسان جنوبی چندی پیش در در نشست کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت وامهای ازدواج و فرزندآوری در این استان، گفت: با وجود پرداخت تسهیلات به ۹ هزار و ۵۹۵ پرونده، همچنان ۱۴ هزار خانوار در انتظار دریافت این وامها هستند.
محمدرضا هاشمی ادامه داد: از مدیران بانکها خواستاریم تا رسیدگی به پروندههای وام ازدواج و فرزندآوری را در اولویت کاری خود قرار دهند.
استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین از بانکها خواستاریم تا جدول زمانبندی دقیقی برای پرداختها ارائه دهند و آمار شفافی از تعداد پروندههای در انتظار و میزان پرداختی ماهانه خود را به اشتراک بگذارند تا پاسخگویی به مردم تسهیل شود.
وی با اشاره به مراجعات و گلایههای مردمی، بیان داشت: مردم استان با متانت مشکلات خود را مطرح میکنند و وظیفه مسئولان است که این مشکلات را به حداقل برسانند.
۱۴۷۰۰ متقاضی در صف دریافت زمین فرزندآوری
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی هم در گفتگو با رسانههای گروهی بیان کرد: تاکنون ۲۶ هزار و ۲۸۳ نفر برای زمینهای طرح جوانی جمعیت نامنویسی کردهاند.
علیزاده با بیان اینکه از این تعداد، ۱۱ هزار و ۴۹۲ نفر در مرحله تحویل زمین قرار دارند، افزود: در حال حاضر ۱۴ هزار و ۷۹۱ نفر در لیست انتظار ثبت شدهاند و گفته میشود تامین زمین در بیشتر شهرها انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه روند تامین زمین در برخی شهرها از جمله بیرجند، طبس و قاین با چالش همراه بوده، گفت: متقاضیان این شهرها، بهویژه در مرکز استان، در صورت تمایل میتوانند برای دریافت زمین در سایر شهرها درخواست خود را ثبت کنند.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه ثبتنام از متقاضیان طرح جوانی جمعیت همچنان ادامه دارد و افراد میتوانند با مراجعه به تارنمای tem.mrud.ir نسبت به نامنویسی اقدام کنند، گفت: خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر که فرم ج آنان سفید است و همچنین دهکهای اول تا چهارم در اولویت دریافت زمین قرار دارند.
سهم سالمندان خراسان جنوبی ۷.۲ درصد شد
محمدزاده، سرپرست ادارهکل ثبتاحوال خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۳۰ اردیبهشت، روز ابلاغ سیاستهای کلی جمعیتی توسط رهبر شهید، با موافقت شورای اسلامی بهعنوان روز ملی جمعیت در تقویم ملی ثبت شده است.
وی تأکید کرد: روز جمعیت یک مناسبت تقویمی صرف نیست، بلکه یادآور آینده کشور و یکی از ارکان مهم قدرت، امنیت ملی، فرهنگ و پویایی جامعه است.
محمدزاده با استناد به اطلاعات مرکز آمار ایران افزود: در سال ۱۴۰۴ جمعیت خراسان جنوبی ۸۵۳ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۲۹ هزار نفر جوان هستند.
وی ادامه داد: از مجموع جوانان، ۱۲۳ هزار نفر مرد و ۱۰۶ هزار نفر زن بودهاند و جمعیت مردان حدود سه درصد بیشتر از بانوان است.
سرپرست ادارهکل ثبتاحوال خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۱ هزار نفراز جمعیت استان را سالمندان تشکیل دادهاند که معادل ۷.۲ درصد از کل جمعیت استان است.
به گفته وی، از این تعداد ۳۵ هزار نفر زن و مابقی مرد هستند و حدود ۶۰ درصد جمعیت استان را افراد ۱۸ تا ۶۴ سال تشکیل میدهند.
