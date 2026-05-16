به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور صبح امروز (شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) طی نشست خبری، اظهار کرد: وضعیت ثبات در مرزها امسال به مراتب سال‌های پیش بهتر است و گزارش نگران کننده‌ای از امنیت مرزها نداریم.

وی ادامه داد: از منابع مالی در اختیار وزیر کشور، ۲۳٫۷ همت برای کمک به شهرداری‌ها اختصاص داده شده که به رنگ و روی شهرها برسند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: از مجموع واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در جنگ اخیر، ۷۸۳۳۰ واحد خسارت جزئی، ۸ هزار و ۱۳۴ واحد خسارت اساسی و دو هزار و ۵۲۹ واحد تخریب کامل داشته‌اند.

زینی‌وند ادامه داد: بسیاری از استان‌ها بدون انتظار برای بودجه دولتی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و اختیارات استانی روند بازسازی را با سرعت پیش برده‌اند؛ چنان‌که در قم بخش عمده واحدهای خسارت‌دیده اکنون در آستانه اتمام است.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه، تاکید کرد: ستاد اربعین تشکیل شده و بر طبق زمان‌بندی کارها در حال انجام است.

وی اظهار کرد: با همکاری استانداران در سراسر کشور، طرح «هزار میدان هزار بازار» برای عرضه کالا با قیمت مناسب و حمایت از مشاغل خرد در حال اجراست.

زینی‌وند بیان کرد: روند اجرای پروژه‌های عمرانی و مدیریت امور کشور با هماهنگی ارکان دولت و با محوریت رئیس‌جمهور، معاون اول و وزیر کشور به‌صورت عادی و منسجم ادامه دارد و هیچ‌گونه خلل یا نارسایی در اداره امور کشور وجود ندارد.

سخنگوی وزارت کشور درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا و انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، گفت: مردم به شایعات و اخبار توجه نکنند؛ منتظریم جنگ تمام شود تا تقویم انتخابات را اعلام کنیم.

وی در ادامه، تاکید کرد: زمینه برای شنیده شدن اعتراضات مردمی در حال فراهم است تا مسئولان صدای مردم را بشنوند.

زینی‌وند با اشاره به تقدیر رئیس‌جمهور از کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی در وزارت کشور، تصریح کرد: جلسات این کارگروه با همکاری استانداران ادامه دارد. درخواست ما از مردم این است که با صرفه‌جویی در مصرف برق، آب، گاز و سوخت، دولت را در مدیریت بهتر انرژی و تداوم فعالیت بخش‌های مختلف کشور همراهی کنند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: ما در همه زمینه‌ها یعنی هم برای جنگ و هم برای پشتیبانی از رزمندگان آماده هستیم.

زینی‌وند گفت: گرانی برخی کالاها قابل انکار نیست و دولت نیز از این موضوع آگاه است. تمرکز ستاد تنظیم بازار بر کنترل این موارد است و همزمان افزایش احتمالی یارانه‌ها و اقداماتی مانند مهلت در پرداخت اقساط و مالیات برای کاهش فشار معیشتی مردم در حال بررسی و برنامه‌ریزی است.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: سیاست رسمی نظام و وزارت کشور جلوگیری قاطع از هر اقدامی است که باعث اخلال در انسجام شود.

وی اظهار کرد: با تسلط کامل نیروهای انتظامی و همکاری بسیج و همچنین هوشیاری و گزارش‌های به‌موقع مردم، آمار سرقت و جرائم در کشور به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و تدابیر لازم برای روان‌سازی تردد نیز در حال اجراست.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: با تسلط کامل نیروهای امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی و همکاری مردم، صدها مورد اقدام خرابکارانه و تلاش برای نفوذ یا انتقال تجهیزات مخرب به کشور در همان مراحل اولیه شناسایی و خنثی شده است.



زینی‌وند گفت: دولت برای حمایت از کارگران، پرداخت تسهیلات به کارگاه‌ها، تأمین مواد اولیه، واردات اقلام مورد نیاز و اجرای بیمه بیکاری را در دستور کار قرار داده تا از بیکاری گسترده جلوگیری شود.

