به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین روحافزا عصرسه شنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و اطلاعرسانی، اظهار کرد: خبرنگاران با انعکاس دقیق و مسئولانه اخبار، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان ایفا میکنند.
وی با تأکید بر اهمیت جایگاه رسانهها در جامعه افزود: خبرنگاران باید با رعایت اصول حرفهای، دقت و امانتداری، اخبار و رویدادها را بهصورت شفاف و منصفانه به افکار عمومی منتقل کنند.
فرمانده سپاه ساوه همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر میان مسئولان و اصحاب رسانه تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی صحیح و بهموقع میتواند زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و رفع بسیاری از مسائل و مطالبات جامعه باشد.
وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی رسانهها تصریح کرد: انعکاس واقعبینانه مسائل و دغدغههای مردم، مطالبهگری از مسئولان و ارائه اطلاعات دقیق و مستند، از مهمترین وظایف اصحاب رسانه است و میتواند در مسیر حل مشکلات و توسعه جامعه اثرگذار باشد.
سرهنگ روحافزا با تأکید بر ضرورت حمایت از خبرنگاران و تقویت جایگاه رسانهها، اظهار کرد: خبرنگاران با تلاش مستمر و حضور در عرصههای مختلف، پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و باید زمینه فعالیت حرفهای و مؤثر آنان بیش از پیش فراهم شود.
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