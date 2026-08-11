به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین روح‌افزا عصرسه شنبه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه خبر و اطلاع‌رسانی، اظهار کرد: خبرنگاران با انعکاس دقیق و مسئولانه اخبار، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و تقویت ارتباط میان مردم و مسئولان ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت جایگاه رسانه‌ها در جامعه افزود: خبرنگاران باید با رعایت اصول حرفه‌ای، دقت و امانتداری، اخبار و رویدادها را به‌صورت شفاف و منصفانه به افکار عمومی منتقل کنند.

فرمانده سپاه ساوه همچنین بر ضرورت تعامل و همکاری بیشتر میان مسئولان و اصحاب رسانه تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی صحیح و به‌موقع می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و رفع بسیاری از مسائل و مطالبات جامعه باشد.

وی با اشاره به مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها تصریح کرد: انعکاس واقع‌بینانه مسائل و دغدغه‌های مردم، مطالبه‌گری از مسئولان و ارائه اطلاعات دقیق و مستند، از مهم‌ترین وظایف اصحاب رسانه است و می‌تواند در مسیر حل مشکلات و توسعه جامعه اثرگذار باشد.

سرهنگ روح‌افزا با تأکید بر ضرورت حمایت از خبرنگاران و تقویت جایگاه رسانه‌ها، اظهار کرد: خبرنگاران با تلاش مستمر و حضور در عرصه‌های مختلف، پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند و باید زمینه فعالیت حرفه‌ای و مؤثر آنان بیش از پیش فراهم شود.