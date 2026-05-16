برگزاری مسابقات اتومبیلرانی قهرمانی کشور گرامیداشت حمیدرضا درجاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، محمدرضا پازندمهر رئیس فدراسیون، کوروش صبوریان دبیرکل، فیروزه سیدمهدی نایب‌رئیس بانوان، سحر محمدحسینی، علی غفوری رییس وقت کمیته سرعت، شهرام قانعی و جمعی از اعضای فدراسیون با حضور در منزل زنده‌یاد حمیدرضا درجاتی، عکاس فقید ورزشی، در مراسم سالگرد درگذشت وی حضور یافتند. در این مراسم، همسر و برادر بزرگ‌تر مرحوم درجاتی میزبان خانواده بزرگ فدراسیون بودند و حاضران با گرامی‌داشت یاد و خاطره این عکاس پرتلاش، از خدمات و زحمات او در عرصه عکاسی ورزشی یاد کردند.

در جریان این دیدار، محمدرضا پازندمهر ضمن ابراز همدردی با خانواده مرحوم درجاتی اعلام کرد که مسابقات کشوری به نام حمیدرضا درجاتی برگزار خواهد شد. همچنین مقرر شد سردیس این عکاس ورزشی در پیست اتومبیلرانی آزادی نصب شود تا یاد و نام او در جامعه ورزش کشور ماندگار بماند. رئیس فدراسیون در پایان تأکید کرد: یاد حمیدرضا درجاتی همیشه زنده خواهد ماند و فدراسیون در همه زمینه‌ها کنار خانواده این عزیز خواهد بود.

گفتنی است خانواده مرحوم درجاتی نیز از همراهی اعضای فدراسیون در یکسال گذشته تقدیر کردند.