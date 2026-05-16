به گزارش خبرگزاری مهر، صادق اسداللهی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ و در راستای اجرای ماده ۳۵ برنامه هفتم توسعه، تولید کنسانتره با ظرفیت ماهانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تن برای واحدهای دامداری روستایی آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت تغذیه در صنعت دامداری اظهار کرد: به طور کلی، هزینه‌های تغذیه به طور میانگین ۷۰ درصد از هزینه‌های جاری واحدهای دام و طیور را به خود اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر، با هر افزایش یا کاهش هزینه‌های تغذیه، به‌نسبت ۲.۵ واحد، درآمد دامدار دچار افزایش یا کاهش می‌شود.

وی با اشاره به شرایط سال گذشته گفت: در سال گذشته با توجه به جنگی که آمریکا و اسرائیل بر علیه کشورمان ایجاد کردند، باید برنامه‌ریزی لازم برای تأمین تغذیه پایدار در بازار و سامانه‌های مربوطه صورت می‌گرفت. بر این اساس، از ۹ اسفند سال گذشته که این بحران آغاز شد، حدود ۱۲۰ هزار تن انواع نهاده‌ها شامل جو، ذرت، سبوس و سویا بین سهامداران و مرغداران استان توزیع و بدین ترتیب پایداری لازم از لحاظ تغذیه در واحدهای دام و طیور فراهم شد.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان البرز در ادامه به تمایز بین دامداری‌های صنعتی و روستایی اشاره کرد و گفت: در کنار این اقدامات، ما واحدهای دامداری روستایی را نیز مدنظر داشتیم. دامداری‌های صنعتی قادر بودند نهاده مورد نیاز خود را از طریق سامانه بازارها خریداری و حمل کنند؛ اما این کار برای دامداران روستایی امکان‌پذیر نبود.

اسدالهی با اشاره به برنامه‌های جدید اظهار کرد: ما از ابتدای سال ۱۴۰۴ و بر اساس ماده ۳۵ برنامه هفتم توسعه که بر جلوگیری از خام‌فروشی مواد اولیه مانند ذرت، سویا و جو تأکید دارد، به سمت تولید کنسانتره حرکت کردیم.

وی درباره رویکرد جدید این مجموعه در اجرای برنامه هفتم، خاطرنشان کرد: بر این اساس از اوایل سال جاری، تولید کنسانتره را با ظرفیت ماهانه ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تن برای واحدهای روستایی آغاز کردیم.

اسدالهی مطرح کرد: بر اساس ضرورت تأمین پایدار تغذیه این واحدها و با توجه به این‌که کوچک‌ترین خللی در تأمین نهاده می‌تواند آنها را با مشکل جدی مواجه کند، طی هماهنگی با تعاونی دامداران، اتحادیه دامداران استان البرز و تعاونی‌های زیرمجموعه، جیره‌های تغذیه‌ای برای گاوهای شیری، پرواری، گوسفندان داشتی و برنامه‌های پرواری تدوین کردیم.

وی ضمن اشاره به قرارداد با سه کارخانه برتر، گفت: بر اساس فرمول‌های تدوین‌شده و نیازسنجی دقیق، با سه کارخانه از کارخانجات بسیار خوب کشور در سطح استان قرارداد منعقد کردیم. نتیجه این اقدام، تولید نزدیک به ۱۴ هزار و ۷۰۰ تن کنسانتره در ایام بحران برای دامداران استان بود.

وی افزود: در کنار این اقدام، حدود ۱۲۰ هزار تن نهاده خام به صورت کنسانتره نیز برای دامداران صنعتی، قیمت‌های حداقلی و با حداکثر کیفیت تولید شد. در حالی‌ که استان‌های دیگر این محصولات را با قیمت‌های بالاتری تهیه می‌کردند، ما کنسانتره‌ها را با قیمتی پایین‌تر از بازار در اختیار دامداران استان – اعم از پرورش‌دهندگان گاوهای پرواری، گوساله، بره و همچنین پرورش‌دهندگان گوسفند و بز – قرار دادیم.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان البرز در خصوص نتیجه این اقدامات اظهار کرد: این اقدامات باعث ایجاد رضایت نسبی در بین دامداران استان شد و عملاً توانستیم گام اساسی در جهت تولید پایدار استان برداریم.

اسدالهی از برنامه‌های توسعه‌ای این بخش خبر داد و افزود: با توجه به موفقیت‌های کسب‌شده در این دوره ۴۰ ‌روزه بحران و همچنین تکالیف دولت و به‌ویژه تکالیف برنامه هفتم توسعه، تصمیم داریم انشاءالله در سال ۱۴۰۵ تولید کنسانتره را به شدت افزایش دهیم تا بتوانیم بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری دامداری را کاهش داده و گامی مؤثر در راستای پایداری تولید استان برداریم.