به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شورای هماهنگی بانکها، با اجرای بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور درباره نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در فصل گرم، ساعت کاری شبکه بانکی کشور از امروز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه تغییر کرد.
بر اساس این تصمیم، شعب بانکها در سراسر کشور موظف هستند خدمات حضوری خود را از ساعت ۷ صبح آغاز کنند و تا ساعت ۱۳ ادامه دهند.
طبق اعلام شورای هماهنگی بانکها، این برنامه تا ۱۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت و تمامی شعب بانکی در این بازه زمانی موظف به رعایت آن هستند. همچنین در روزهای پنجشنبه نیز ساعت فعالیت بانکها همانند سایر روزهای هفته از ساعت ۷ تا ۱۳ خواهد بود و تفاوتی با دیگر روزها ندارد.
اجرای این تصمیم در پی مصوبه هیئت وزیران و با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در ماههای گرم سال انجام شده است. در همین راستا بانکها موظف شدهاند یک ساعت پیش از پایان وقت اداری سامانههای سرمایشی خود را خاموش کنند.
مسئولان بانکی اعلام کردهاند برای جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات به مشتریان، بهویژه در ساعات پرتردد صبحگاهی، تمهیدات لازم در شعب مختلف در نظر گرفته شده است.
تغییر ساعت کاری بانکها در ادامه سیاستهای دولت برای کنترل مصرف برق در فصل تابستان و کاهش فشار بر شبکه انرژی کشور اجرا میشود؛ سیاستی که در سالهای گذشته نیز همزمان با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در کشور به اجرا درآمده بود.
