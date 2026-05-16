مردم با شجاعت و متانت در برابر بمباران ناجوانمردانه دشمن ایستادند

به گزارش خبرنگار، مهدی چمران ، روز شنبه در مراسمی از تندیس شهید مصطفی چمران در تهران پردهبرداری و در سخنانی با اشاره به وضعیت جنگی کنونی، از مدیریت شهری پایتخت در جنگ رمضان اخیر قدردانی کرد.
او گفت: تلاشهای مدیریت شهری در این جنگ و همچنین جنگ ۱۲ روزه، برای همه مردم کاملاً آشکار است، بهگونهای شد که تهران بهعنوان الگو برای شهرهای دیگر یاد می شود.
اشاره آقای چمران به جنگ تحمیلی سوم و تاب آوری پایتخت در برابر تجاوزات اخیر دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی است که به گفته او تهران در آن با «چهل روز بمبارانهای شدید» روبهرو بوده است.
او با تمجید از ایستادگی مردم افزود: مردم ما با کمال شجاعت و متانت در مقابل بمبارانهای ناجوانمردانه منازل مسکونی و مراکز دیگر ایستادند. اگر این اتفاق در یک کشور اروپایی رخ میداد، معلوم نبود در عرض چند ساعت فروشگاههایشان غارت نمیشد.
تندیسی که «دانش» را هم روایت میکند
محور اصلی مراسم، رونمایی از تندیس شهید مصطفی چمران، برادر رئیس شورای شهر و از چهرههای شاخص انقلاب اسلامی و پایهگذاران مقاومت لبنان بود.
این تندیس قرار است، در منطقه دهلاویه، روستایی در ۱۰ کیلومتری غرب سوسنگرد، نصب شود؛ جایی که شهید چمران در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید.
آقای چمران فاش کرد که در ابتدا طرح دیگری برای تندیس در نظر گرفته شده بود؛ تصویری از شهید چمران با لباس نظامی و تفنگ بر فراز صخرهای در منطقه فولادآباد اهواز که دختر شهید نواب صفوی آن را ثبت کرده بود، با این حال، او از سازندگان خواست وجه علمی شخصیت برادرش را نیز برجسته کنند.
او توضیح داد: شهید چمران یک وجهه نظامی بسیار قوی داشت؛ یک مغز فیزیک و ریاضی که وقتی وارد کار نظامی و طراحی عملیات میشد، بهترین طراحیها را ارائه میکرد. ولی درباره مسائل علمی او کمتر سخن گفته شده است. به دوستان گفتم اگر میخواهید تندیسی بگذارید، تندیسی بگذارید که گویای دانش او باشد؛ کسی که به تعداد انگشتان دست، در دنیا همتا نداشت.
بهگفته رئیس شورای شهر تهران،ری و تجریش، سرانجام تصویری از شهید چمران در دانشگاه برکلی که روی پایاننامه خود کار میکرد، مبنای ساخت تندیس قرار گرفت و امروز در این مراسم رونمایی شد.
از مقاومت لبنان تا «آرامش درونی»
مهدی چمران در ادامه با مرور کارنامه برادرش گفت: او آمریکا، دانشگاه برکلی و ناسا را رها کرد، به مصر و سپس لبنان رفت و پایهگذار همین مقاومت امروز لبنان شد. شهید سید حسن نصرالله در ۱۸ سالگی از شهید چمران حکم گرفت که فرمانده روستای خودش در مرز اسرائیل باشد.
او افزود: امروز میبینیم که حزبالله و مسلمانان شجاع چگونه اسرائیل را به ستوه آوردهاند و انشاءالله به لطف الهی و به بهای خون شهدا، آن را به زانو درخواهند آورد. ما هم وظیفه داریم با کمال قدرت و صلابت از این عزیزان حمایت کنیم.
آقای چمران برگزاری چنین مراسمی در شرایط جنگی را نماد «آرامش درونی روحی و روانی ملت کشور» توصیف کرد و گفت: ما در زمان جنگ و زمانی که معلوم نیست چند دقیقه دیگر چه اتفاقی رخ میدهد، در حال پردهبرداری از یک تندیس هنری هستیم و این خود گویای همه چیز است.
