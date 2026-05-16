به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فتح‌خانی بعدازظهر شنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های سالروز آزادسازی خرمشهر با اشاره به اهمیت این مناسبت‌ها در تاریخ معاصر ایران اظهار کرد: سوم خرداد نماد عزت و مقاومت ملت ایران است و تبیین این حماسه ماندگار برای نسل جوان یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می‌رود.

وی در ادامه با توصیف شکوه معنوی این رخداد افزود: آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد سال ۱۳۶۱، تجلی قدرت لایزال الهی و نمود یک حماسه عظیم ملی است. این روز یادآور دلاورمردی، ایثار شهیدان و استقامت پولادین ملت ایران است. حماسه فتح خرمشهر را می‌توان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد در کارنامه دفاع مقدس دانست، چرا که این واقعه به عنوان نماد مقاومت ملت ایران برای همیشه در حافظه تاریخ ثبت و ضبط شده است.

فرماندار آوج در ادامه با اشاره به کارکرد بازدارنده یادمان‌های دفاع مقدس در عصر حاضر تصریح کرد: دشمنان ما امروز با ابزار رسانه و جنگ روانی به دنبال تحریف واقعیت‌ها و تضعیف روحیه نسل جوان هستند. در چنین فضایی، بازخوانی حماسه سوم خرداد صرفاً یک مراسم سالانه نیست، بلکه یک عملیات بزرگ فرهنگی برای اثبات این حقیقت است که ملت ایران در سخت‌ترین شرایط نیز می‌تواند با تکیه بر ایمان و وحدت، غیرممکن‌ها را ممکن سازد. آزادسازی خرمشهر یک سند زنده از قدرت بازدارندگی ایمان در برابر تجهیزات مدرن نظامی است.

فتح‌خانی همچنین مردمی‌سازی برنامه‌ها را رویکرد اصلی ستاد بزرگداشت دانست و خاطرنشان کرد: انتظار ما از تمامی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و نظامی شهرستان این است که با طراحی برنامه‌های ابتکاری و با محوریت خودِ مردم و خانواده‌های معظم شهدا، زمینه را برای یک روایت‌گری صحیح و تأثیرگذار فراهم کنند. باید کاری کنیم که حماسه فتح خرمشهر از پادگان‌ها و سالن‌های اداری به بطن جامعه و محافل خانوادگی کشیده شود و به یک گفتمان غالب در بین جوانان تبدیل گردد.

فرماندار آوج در پایان بر لزوم برنامه‌ریزی منسجم، همکاری و هم‌افزایی کلیه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این برنامه‌ها تأکید کرد و افزود: همه ما وظیفه داریم با انتقال روحیه ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام به نسل جدید، مسیر پرافتخار شهدا را تداوم ببخشیم