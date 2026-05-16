نجات ۶۲ نوزاد از سقط در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، ظهر امروز به مناسبت هفته ملی جمعیت که در جمع اصحاب رسانه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت راهبردی مقوله جمعیت اظهار کرد: هفته ملی جمعیت، فرصت مغتنمی برای تبیین اهمیت این موضوع حیاتی، تحکیم بنیان خانواده و ارتقای آگاهی‌های عمومی است و دانشگاه علوم پزشکی استان نیز برنامه‌های متعددی را در این راستا عملیاتی کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت شبکه گسترده بهداشت و درمان در البرز افزود: مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های بهداشت و خانه‌های بهداشت در استان، نقشی بی‌بدیل در ارائه خدمات سلامت باروری، مراقبت‌های مادر و کودک، و همچنین آموزش و مشاوره زوجین ایفا می‌کنند؛ هدف ما این است که خانواده‌ها با خیالی آسوده از این خدمات تخصصی و حمایتی بهره‌مند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در تشریح اقدامات صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در این بازه زمانی، بیش از ۲۱۰ هزار مورد مشاوره فرزندآوری به زنان ۱۰ تا ۵۴ ساله همسردار در استان ارائه شده است. همچنین ثبت ۱۹ هزار و ۲۳۶ مورد تولد، خود گواهی روشن بر تلاش شبانه‌روزی مجموعه نظام سلامت در راستای حمایت از خانواده و بهبود شاخص‌های جمعیتی است.

صیادی با اشاره به اهمیت آموزش در تحکیم بنیان خانواده خاطرنشان کرد: تمامی کلاس‌های آموزش هنگام ازدواج در استان به طور کامل برگزار شده و در سال گذشته، ۱۲ هزار و ۱۴۳ زوج در این دوره‌ها شرکت کرده و آموزش‌های ضروری در زمینه مهارت‌های زندگی مشترک، سلامت باروری و فرزندآوری را فراگرفته‌اند.

وی در ادامه به خدمات مراقبتی از مادران باردار گریزی زد و گفت: طی سال گذشته ۸۴ هزار و ۶۸۵ مورد مراقبت از مادران باردار انجام شده که از این میان، ۴ هزار و ۴۳۹ مادر پرخطر تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفته‌اند. همچنین ۵۴ هزار و ۵۳۱ مادر نیز خدمات پس از زایمان دریافت کرده‌اند که این زنجیره کامل خدمت، نقشی تعیین‌کننده در حفظ سلامت مادر و نوزاد دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز کاهش شاخص مرگ نوزادی را حاصل این اقدامات دانست و تصریح کرد: با تلاش همکاران حوزه بهداشت و درمان، شاخص مرگ نوزادی در استان به ۰.۵۸ در هزار تولد زنده کاهش یافته است که این دستاورد ارزشمندی به شمار می‌رود.

صیادی در بخش دیگری از سخنان خود به ترویج تغذیه با شیر مادر پرداخت و افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۳۱۵ مورد مشاوره شیردهی برای مادران استان ارائه شد تا آنان با آگاهی کامل از مزایای بی‌نظیر شیر مادر برای نوزادان خود بهره‌مند شوند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت مراکز مردمی و حمایتی «نَفَس» با هدف پیشگیری از سقط جنین گفت: هم‌اکنون ۸ مرکز فعال «نفس» در استان، یعنی به ازای هر شهرستان یک مرکز، مشغول ارائه مشاوره و حمایت از مادران باردار در معرض سقط هستند. در سال گذشته ۱۶۸ مورد به این مراکز مراجعه کردند که از این تعداد، ۱۴۶ مورد مشاوره به انصراف قطعی از سقط انجامید و در نتیجه این حمایت‌ها، ۶۲ نوزاد سالم چشم به جهان گشودند.

صیادی با تأکید بر آموزش نسل نوجوان و خانواده‌ها اظهار کرد: آموزش‌های مرتبط با بلوغ و سلامت باروری برای ۷۹ هزار و ۴۰۳ دانش‌آموز، ۱۹ هزار و ۶۹۷ نفر از والدین و ۹ هزار و ۷۱۲ نفر از معلمان و کارکنان مدارس استان برگزار شده است.

این مسئول نسبت به بی‌توجهی به سیاست‌های جوانی جمعیت هشدار داد و گفت: اگر به این موضوع به‌صورت جدی ورود نکنیم، در سال‌های نه‌چندان دور با چالش‌های عمیقی همچون سالمندی جمعیت، کاهش نیروی کار جوان، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظام سلامت و کاهش پویایی اجتماعی مواجه خواهیم شد. بنابراین حمایت از خانواده، تسهیل ازدواج و فرزندآوری و تزریق امید به جامعه باید به یک مطالبه و دغدغه عمومی تبدیل شود.

صیادی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی بین‌بخشی تأکید کرد و گفت: جوانی جمعیت صرفاً یک مسئله سلامت‌محور نیست، بلکه ابرپروژه‌ای ملی است که تحقق آن بدون همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، رسانه‌ها، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و سازمان‌های مردم‌نهاد امکان‌پذیر نیست. رسانه‌ها با آگاهی‌بخشی و اصلاح نگرش‌های اجتماعی، نقشی کلیدی دارند و دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز با تمام توان در کنار ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، سهم خود را برای ساختن آینده‌ای جوان، سالم و پویا برای ایران عزیز ایفا خواهد کرد.