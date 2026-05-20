کرمانشاه در آستانه ورود به بحران سالمندی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز ایمانی صبح چهارشنبه در نشست خبری هفته ملی جمعیت و هفته سلامت با اشاره به اهمیت موضوع جمعیت و سلامت در کشور، اظهار کرد: سلامت و امنیت از مهمترین نعمتهایی هستند که تا زمانی که دچار آسیب نشوند، اهمیت واقعی آنها کمتر درک میشود.
وی با بیان اینکه امید به زندگی در کشور طی پنج دهه گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، افزود: میانگین امید به زندگی در ایران از حدود ۵۰ سال به بیش از ۷۴ تا ۷۶ سال رسیده که این مسئله نشاندهنده پیشرفت حوزه سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی در کشور است.
معاون درمان و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به آسیبهای وارد شده به مراکز درمانی در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: نیروهای حوزه سلامت همواره در نخستین لحظات بحرانها در صحنه حاضر میشوند و در جریان جنگ اخیر نیز برخی مراکز بهداشتی و درمانی استان آسیب جدی دیدند.
ایمانی ادامه داد: مرکز بهداشتی میانراهان به طور کامل تخریب شد و مراکز درمانی دیگری از جمله مرکز ماهیدشت و بیمارستان فارابی نیز دچار خسارت شدند.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت مسئله جمعیت خاطرنشان کرد: جمعیت جوان یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت کشورها در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است و کاهش نرخ باروری میتواند تبعات گستردهای برای آینده کشور داشته باشد.
معاون درمان و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: نرخ باروری هدفگذاری شده در برنامه هفتم توسعه ۲.۵ فرزند برای هر خانواده است اما این شاخص اکنون در کشور حدود ۱.۳۵ بوده و در استان کرمانشاه نیز پایینتر از میانگین کشوری قرار دارد.
ایمانی افزود: افزایش سن ازدواج، مشکلات اقتصادی، تغییر سبک زندگی و کاهش تمایل جوانان به فرزندآوری از مهمترین عوامل کاهش جمعیت محسوب میشود.
وی با اشاره به تغییر شرایط فرهنگی جامعه گفت: در گذشته خانوادهها با امکانات محدود فرزندان بیشتری داشتند اما امروز بسیاری از زوجها حتی برای داشتن یک یا دو فرزند نیز با دغدغههای اقتصادی و اجتماعی مواجه هستند.
معاون درمان و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بیان کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده و بخش قابل توجهی از مسئولیت اجرای آن بر عهده وزارت بهداشت قرار دارد.
ایمانی ادامه داد: خدمات حوزه بهداشت در این زمینه از پیش از ازدواج آغاز میشود و شامل آموزشهای ازدواج، مشاوره فرزندآوری، مراقبت از مادران باردار، واکسیناسیون کودکان، آموزش نوجوانان و جوانان و همچنین مراقبتهای سالمندی است.
وی خاطرنشان کرد: در مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشهای لازم درباره ازدواج، فرزندآوری و سلامت خانواده به زوجین ارائه میشود و تلاش شده زمینه ارتقای سلامت مادران و کودکان فراهم شود.
معاون درمان و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تأکید کرد: با وجود همه اقدامات انجام شده، حل بحران جمعیت تنها وظیفه وزارت بهداشت نیست و موضوعاتی مانند اشتغال، مسکن، تسهیلات ازدواج و امید به آینده نقش تعیینکنندهای در افزایش جمعیت دارند.
ایمانی گفت: در حال حاضر میلیونها جوان مجرد در کشور وجود دارد و تسهیل شرایط ازدواج میتواند تأثیر مستقیمی بر بهبود وضعیت جمعیتی داشته باشد.
وی با هشدار نسبت به روند رو به رشد سالمندی در استان افزود: میانگین سالمندی در کشور حدود ۱۱.۵ درصد است اما این شاخص در استان کرمانشاه به حدود ۱۳.۸ درصد رسیده و برخی شهرستانهای استان شرایط نگرانکنندهتری دارند.
معاون درمان و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، طی ۱۵ تا ۲۰ سال آینده با پدیده چاله جمعیتی مواجه خواهیم شد؛ شرایطی که در آن میزان مرگومیر از تولدها پیشی میگیرد.
ایمانی در پایان تأکید کرد: برای عبور از بحران سالمندی و حفظ پویایی جمعیت، همه دستگاهها و نهادهای اجرایی باید در کنار برنامههای فرهنگی، زمینه رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی جوانان را فراهم کنند.
