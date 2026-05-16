پرداخت وام یک میلیاردی به کسبه بازار جنت قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داود گودرزی معاون خدماتشهری و محیطزیست شهرداری تهران، گفت: فرآیند حمایت مالی از کسبه بازار جنت که پیش از این وعده داده شده بود، پس از وقفهای کوتاه مجدداً عملیاتی شد. این طرح حمایتی که به دلیل برخی تحولات و ناهماهنگیهای اداری متوقف شده بود، اکنون با دستور ویژه شهردار و تأمین اعتبار لازم در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: مقرر گردید تسهیلات یک میلیارد تومانی با مشارکت منابع داخلی و همکاری سایر نهادها به کسبه واجد شرایط پرداخت شود. جلسات نهایی جهت تعیین سازوکار دقیق و نحوه واگذاری این وام، طی امروز و فردا برگزار میشود و پرداخت این مبلغ به کسبه قطعی خواهد بود.
گودرزی اذعان کرد: علاوه بر این تسهیلات، با موافقت شهردار، پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان به صورت کمک بلاعوض برای هر یک از کسبه بازار جنت به تصویب رسیده است. طبق برنامهریزیهای انجام شده، دستور پرداخت این مبلغ صادر شده و انشاءالله طی امروز به حساب ذینفعان واریز خواهد شد تا به عنوان هدیهای از سوی مجموعه شهرداری به فعالان این بازار اهدا گردد.
وی خاطر نشان کرد: علیرغم فراز و نشیبهای اخیر در مسیر تخصیص بودجه، مدیریت شهری بر تعهد خود مبنی بر حمایت همهجانبه از کسبه بازار جنت تأکید دارد و تمامی موانع پرداخت این تسهیلات برطرف شده است.
