تاکید عضو شورای شهر بر تسریع اقدامات حمایتی و بازسازی بازارچه جنت

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا شمس احسان در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود ضمن آرزوی توفیق و پیروزی جبهه حق و مقاومت در برابر جانیان و تبهکاران آمریکایی و صهیونی اظهار کرد: پس از حریق تأسف‌بار بازارچه جنت که معیشت صدها خانوار را با چالش جدی مواجه ساخت، شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت بازسازی و احیای این مجموعه در همان محل و با حفظ حقوق مکتسبه کسبه تأکید داشته و همچنان بر این موضع پایبند است.

وی افزود: واقعیت‌های موجود از جمله شرایط کنونی کشور که درگیر تنش‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های ناشی از آن است، ایجاب می‌کند که فرآیند بازسازی اصولی و استاندارد بازارچه به زمان کافی نیاز داشته باشد و تمامی ذی‌نفعان با واقع‌بینی و صبر لازم، این دوره گذار را طی کنند.

شمس احسان با بیان اینکه انتظار می‌رود شهرداری تهران ضمن تعهد جدی به بازگرداندن بازارچه جنت به محل اصلی خود، برنامه زمان‌بندی دقیق و شفافی را برای مراحل مختلف بازسازی اعلام نماید تا هیچ‌گونه ابهام یا نگرانی در میان آسیب‌دیدگان و افکار عمومی باقی نماند، خاطرنشان کرد: البته اقدامات قابل تقدیری از سوی شهرداری تهران و شرکت ساماندهی صورت گرفته که نشان‌دهنده توجه جدی مدیریت شهری به این بحران است.

رئیس کمیته اجتماعی شورا ادامه داد: تمهیدات لازم برای تأمین ودیعه از محل منابع شهرداری تهران و تسهیلات از طریق نهادهای حمایتی با پیگیری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل اتخاذ شده و این فرآیند به مراحل نهایی خود رسیده است.

شمس احسان اضافه کرد: همچنین ظرفیت‌هایی از غرفه‌های موجود در مناطق مختلف شهر برای استفاده موقت غرفه‌داران آسیب‌دیده هماهنگ شده و امکان بهره‌برداری از این فضاها با اعلام آمادگی فراهم شده است. علاوه بر این، مطالعات و امکان‌سنجی‌های فنی برای احداث یک سازه موقت در محدوده خیابان سیمون بولیوار انجام و عملیات اجرایی آن آغاز شده تا تا زمان آماده‌سازی کامل بازارچه جنت، فضای مناسبی برای فعالیت اقتصادی این عزیزان فراهم باشد.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه لازم است تمامی این اقدامات باید با سرعت، دقت و شفافیت کامل به انجام برسد، تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است با نظارت دقیق بر فرآیند پرداخت تسهیلات، تحویل فضاهای موقت و پیشرفت عملیات بازسازی، اطمینان حاصل نماید که تمامی آسیب‌دیدگان واقعی و مستحق ، به‌طور عادلانه و بدون تبعیض از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.

وی در پایان از شهرداری تهران خواست گزارش جامع و مستندی از وضعیت اجرای هر یک از موارد فوق‌الذکر، شامل تعداد دقیق متقاضیان واجد شرایط ، میزان تسهیلات پرداختی، تعداد غرفه‌های موقت تحویل‌شده و جدول زمانی دقیق احداث سازه موقت و بازسازی نهایی بازارچه جنت، به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.