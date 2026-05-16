جشنواره ملی نقالی سیلک کاشان ظرفیت بین المللی شدن دارد

به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل ساروقیان صبح شنبه در آئین اختتامیه سومین جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک کاشان با اشاره به انتظار ما از هنر اظهار کرد: اگر انتظار ما از هنر رساندن یک پیام باشد این انتظار را هنر نقالی می‌تواند برآورده کند.

وی با اشاره حضور بیش از هفتاد و پنج شب مردم در میادین و خیابانها ابراز کرد: نقل مردم حماسه های مردم و نقالی توانسته اثر خود را در حضور مردم در میادین نشان دهد.

شهردار کاشان با اشاره به اینکه هنر نقالی بیشترین وام را از زبان فارسی گرفته است، گفت: زبان فارسی ریشه در فرهنگ و اصالت و تمدن ایران زمین دارد و پاسداشت آن بر همه ما واجب است.

وی با اشاره به اینکه کاشان با ظرفیت های خود می‌تواند در همه زمینه ها برند باشد، گفت: کاشان باید هرچه بیشتر در قالب هنر به مردم ایران و جهان شناسانده شود.

ساروقیان با اشاره به حمایت مدیریت شهری از هنر و هنرمندان افزود: جشنواره ملی نقالی و روایتگری سیلک ظرفیت این را دارد که بین المللی شود و مدیریت شهری از این مهم حمایت میکند.

وی با اشاره به فرهنگ مشترک ایران با برخی از کشورهای غرب آسیا و آسیای میانه خاطرنشان کرد: برگزاری این رویدادهای فرهنگی هنری خود به نوعی صادر کردن فرهنگ و تمدن ایران و کاشان به دیکر نقاط در سراسر گیتی است.