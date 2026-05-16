توزیع ۱۰ هزار پرس غذا میان زائران حرم مطهر حضرت عباس(ع) در شب جمعه

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش مهمانسرای آستان مقدس عباسی در شب جمعه، ۱۰ هزار پرس غذا را میان زائران حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (علیه‌السلام) توزیع کرد.

سید حسن هاشم، معاون رئیس بخش مهمانسرا، در این‌باره اظهار داشت: این بخش همزمان با حضور گسترده زائران در شهر مقدس کربلا، ۱۰ هزار پرس غذا را میان زائرانی که برای زیارت حرم مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس (علیهماالسلام) مشرف شده‌اند، توزیع کرده است.

وی افزود: این اقدام در چارچوب طرح خدماتی بخش مهمانسرا و با هدف پاسخگویی به نیازهای زائران در شب‌های پرفضیلت زیارتی انجام می‌شود.

هاشم با اشاره به روند آماده‌سازی و توزیع غذا گفت: کارکنان بخش مهمانسرا با رعایت کامل استانداردهای بهداشتی مورد تأیید، و بر اساس سازوکاری منظم و سازمان‌یافته، اقدام به تهیه و توزیع وعده‌های غذایی می‌کنند تا خدمات‌رسانی به‌صورت روان و مطلوب انجام شود.

وی تأکید کرد: این اقدامات در راستای تلاش‌های آستان مقدس عباسی جهت ارتقای سطح خدمات ارائه‌شده به زائران و فراهم کردن آسایش و رفاه بیشتر برای آنان در ایام زیارت صورت می‌گیرد.