به گزارش خبرگزاری مهر، نشست جنگ رمضان در آینه افکار عمومی با حضور بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و ابوالفضل عمویی، دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل، برگزار شد.

شایان ذکر است در این نشست که آخرین یافته‌های مراکز افکارسنجی درباره پیامدهای جنگ رمضان بر افکار عمومی و ارائه راهبردهای تحلیلی و سیاستی به مدیران و تصمیم‌گیرندگان کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، محمدرضا رضایی ‌بایندر، از مرکز تحقیقات صداوسیما، مهدی رفیعی، از دفتر افکارسنجی آرا و ابراهیم شیرعلی، از مرکز افکارسنجی ایسپا، به واکاوی این موضوع پرداختند.

بابک نگاهداری، در این نشست، با اشاره به تغییر مفهوم حکومت به حکمرانی در ادبیات سیاسی دنیا، بیان داشت: یکی از دلایل مهم این امر توجه به مردم و افکار عمومی در امر سیاست است.

وی افزود: حکمرانی نسبت به حکومت کردن رویکرد پایین به بالا، اقناعی و ایجاد ذهنیت مشترک دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصریح کرد: قالیباف، ریاست محترم مجلس، همواره از ابتدای مسئولیت خود در قوه مقننه بر توسعه و گسترس افکارسنجی و نظرسنجی از مردم در موضوعات مهم مورد توجه دولت و مجلس تاکید داشت و مرکز پژوهش های مجلس هم با تاسیس مرکز افکارسنجی ملت به این سمت حرکت کرد.

وی بیان داشت: این اهمیت در شرایط عادی است. در شرایط جنگی که تصمیم گیری ها باید سریع تر و با دقت بیشتری انجام شود اهمیت نظرسنجی و افکار سنجی مهم‌تر از مواقع دیگر است.

نگاهداری ادامه داد: در جنگ های مدرن که جنگ ها علاوه برابعاد نظامی، ابعاد شناختی هم پیدا کرده اند. در این شرایط افکار عمومی تبدیل به یکی از مولفه های قدرت ملی شدند چراکه پشتوانه مردمی و ملی داشتن برای پیروزی در هر جنگی ضروری است.

وی گفت: جنگ شناختی امروز ابعاد بیشتری پیدا کرده است و همه تلاش می کنند که افکار عمومی را به سوی روایت خود سوق دهند. امروزه دشمن بیشتر از تصرف خاک به تصرف ذهن ها فکر می کند.

نگاهداری در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت: در این شرایط سرمایه اجتماعی و تاب آوری اجتماعی از جمله عناصر مهم قدرت هر کشوری است به گونه ای که می توان گفت مردم بخشی از میدان نبرد هستند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه سخنان خود به اهمیت مشارکت مردم در فرایندهای سیاسی اشاره کرد و گفت: ساختار حکمرانی باید بستر مشارکت مردم در امور سیاسی را فراهم کند. قالیباف هم در آخرین فایل صوتی که منتشر کرد به مشارکت نخبگان و اخذ نظر از مردم و نخبگان در مسائل مختلف کشور اشاره کردند. برهمین اساس ما در مرکز پژوهش های مجلس پویش «خرد ملی برای ایران برخاسته، طرح سیمرغ رمضان» را برای دریافت رای و نظر نخبگان راه اندازی کردیم.

نگاهداری در ادامه سخنان خود به اهمیت فعالیت مراکز افکارسنجی پرداخت و گفت: این مراکز در جنگ شناختی به عنوان رادار اجتماعی فعالیت می کنند. مراکز افکارسنجی باید به موقع رصد از جامعه را انجام دهند و اطلاعات را برای تصمیم گیری دقیق و به موقع به تصمیم گیران منتقل کنند. در واقع مراکز افکارسنجی پل بین مردم وحاکمیت هستند.

ابوالفضل عمویی، هم در این نشست با تمرکز بر حوزه سیاست خارجی، بیان داشت: براساس رصدهای انجام گرفته در دنیا هیچ کارشناس مستقلی وجود ندارد که بر پیروزی راهبردی ایران در جنگ تاکید نکند.

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل، با اشاره به تحلیل ها و نظرسنجی های انجام شده توسط مراکز نظرسنجی مختلف بیان داشت: ما باید به تصمیم گیران راهبردهایی را ارائه کنیم که به موضوعاتی بپردازند و یا جهت گیری هایی داشته باشند که بیشترین طیف ها را در جامعه شامل شود.

سعید آجورلو، رئیس افکارسنجی ملت، نیز اهمیت گفتگو و تبادل داده‌ها درباره یافته‌های افکار عمومی را یادآور شد و خواستار استمرار برگزاری نشست‌های تحلیلی شد.

وحید کشافی‌نیا، معاون افکارسنجی ملت، نقش مراکز افکارسنجی را فراتر از گردآوری داده‌ها دانست و بر ضرورت توجه به مدیریت افکارعمومی در شرایط بحران تأکید کرد. وی تدوین پروتکل‌های مواجهه با افکار عمومی در بحران‌ها و در نظر گرفتن پیوست افکار عمومی در سیاست‌ها و طرح‌های اجتماعی را ضروری دانست.

محمدجواد بادین‌فکر، مدیر پژوهش افکارسنجی ملت، بر ضرورت خردورزی، گفت‌وگوی علمی و تبادل نظر در شرایط حساس کشور تأکید کرد و استمرار تعامل میان نهادهای افکارسنجی را برای تحلیل دقیق‌تر تحولات اجتماعی ضروری دانست.

در ادامه این نشست هر یک از مراکز افکارسنجی آخرین یافته‌های پیمایشی خود را در زمینه جنگ رمضان ارائه و در بخش پایانی، در خصوص بایسته‌ها و توصیه‌های سیاستی متناسب با شرایط فعلی کشور بحث و گفتگو کردند. از عمده‌ترین مباحث مطرح‌شده در بخش تحلیلی این جلسه، لزوم توجه به انسجام ملی، استفاده از ظرفیت اعتمادآفرین و وحدت‌بخش شرایط جنگی برای بهبود حکمرانی در کشور، ضرورت حمایت‌های معیشتی به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر، تدبیر برای کسب‌وکارها و صنایع آسیب‌دیده بودند که طرح و دربارۀ آنها گفتگو شد. همچنین، بر ارائه یک تصویر منسجم و مقتدر از حاکمیت و تدوین روایت‌های مبتنی بر سازندگی در دوران پس از جنگ تاکید شد.

در پایان، مقرر شد نتایج تحلیلی این نشست به صورت یک گزارش سیاستی به همراه راهبردهایی برای بهبود نظام حکمرانی در مواجهه با افکارعمومی به مدیران و مسئولین کشور ارائه شود.