به گزارش خبرنگار مهر، رستمعلی رفیعی آتانی در همایش «در مدار امید» که ظهر یکشنبه در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، با گرامیداشت یاد شهید علیمحمد نائینی از وی بهعنوان یکی از ارکان ادبیات مقاومت یاد کرد و گفت: شهید نائینی سخنگوی پرصلابت روزهای سخت و رسانهایترین راوی عملیاتهای وعده صادق بود؛ شخصیتی که عمق توانمندی علمی و مجاهدت هشت سال دفاع مقدس را با کلام خود گره زد و امروز بخشی از ابعاد وجودی او زیر سایه پرافتخار شهادتش پنهان مانده است.
وی با اشاره به جایگاه ادبی و ارتباطی آن شهید افزود: سیمای کلام شهید نائینی برای ملت، کوهی از آرامش و اعتماد بود و او را می توان استاد واژهها، خالق ادبیات فاخر جهاد و بنیانگذار روایت مقدس مقاومت دانست.
رفیعی آتانی سپس با ترسیم تصویری از میدان نبرد امروز تصریح کرد: دشمن صرفاً با جابهجایی ناوگان دریایی خود نمیجنگد بلکه با توییتها، عملیات رسانهای و جنگ شناختی وارد میدان شده است و در چنین فضایی وظیفه ما تنها دفاع نظامی نیست بلکه باید تصویرسازی کنیم و روایت خود را بسازیم.
وی با ارائه مثالی عینی از رفتار رسانهای رئیسجمهور آمریکا خاطرنشان کرد: ترامپ در یک روز ۱۷ توییت منتشر کرد و ۱۷ ادعای نادرست را مطرح ساخت که بخشی از افکار عمومی جهان آن را پذیرفت. این یعنی خلأ روایتگری ما میتواند به باورپذیری دروغهای دشمن بینجامد لذا امیدآفرینی و تبیین حقیقت مأموریتی است که امروز بر دوش رسانهها و روابط عمومیها سنگینی میکند.
فرمانده سپاه قزوین با تأکید بر اینکه موازنه قدرت در جهان امروز بر اساس میزان تأثیرگذاری تعریف میشود، گفت: دشمن میکوشد ناکامیهای میدانی خود را در میدان رسانه جبران کند. ما در عرصه نظامی ایستادگی کردیم پهپادها و سامانههای پیشرفته آنها را هدف گرفتیم و قدرت آفریدیم و اکنون نوبت رسانههاست که این اقتدار را به تصویر بکشند و امید، انگیزه و غرور ملی را در خروجی کار خود متجلی سازند.
وی در ادامه با اشاره به یک دستاورد راهبردی، اهمیت مقیاس تأثیرگذاری بر مقیاس جغرافیایی را اینگونه توضیح داد: تنگه هرمز شاید از نظر وسعت جغرافیایی تنها ۳۴ کیلومتر عرض داشته باشد اما اثری که بر معادلات جهانی میگذارد، ابعادی به مراتب بزرگتر از مختصات فیزیکی آن دارد و این یعنی قدرت واقعی در گستره نفوذ و تأثیر است نه در ابعاد فیزیکی.
رفیعی آتانی خبرنگاران را فراتر از گزارشگرانی صرف توصیف کرد و افزود: نقل ساده خبر، به خودی خود قدرتآفرین نیست. اصحاب رسانه باید رویدادها را با لایههای تحلیل، تبیین و ارزش افزوده به مخاطب عرضه کنند. روابط عمومیها پرچمداران این روشنگری هستند و باید در روزهای پرتلاطم، روایت صحیح را به جامعه منتقل کنند.
وی با انتقاد از رویکرد تدافعی در برابر جنگ رسانهای دشمن هشدار داد: دشمن دروغپرداز است و بخش عمده عملیات خود را از کانال رسانه پیش میبرد. ما نباید صرفاً پاسخگو باشیم، بلکه باید سناریوی مشخص داشته باشیم، پیشدستانه عمل کنیم و اجازه ندهیم روایت دشمن بر فضای ذهنی جامعه مسلط شود. این یک نبرد جهانی است و سرنوشت آن را مردان عمل، مردم، میدان و دیپلماسی رقم خواهند زد.
فرمانده سپاه صاحبالأمر(عج) در پایان، رسانهها را تصویرسازان قدرت رزمندگان خواند و با قدردانی از عملکرد آنها گفت: همانگونه که ما در میدان نظامی دشمن را رها نکردیم، شما نیز نباید در حوزه روایتگری دست از تلاش بردارید. شما با خلق تردید در مسئولان آمریکای جنایتکار، بزرگترین دستاورد راهبردی را رقم زدید و امید ما به مسیر روشنی است که در پیش گرفتهاید.
