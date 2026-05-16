  1. سیاست
  2. دولت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

پزشکیان: نمایشگاه کتاب نشانه زنده بودن اندیشه و پویایی فرهنگ است

پزشکیان: نمایشگاه کتاب نشانه زنده بودن اندیشه و پویایی فرهنگ است

رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش کتاب در گسترش دانایی، همزیستی و صلح پایدار، نمایشگاه کتاب را نشانه‌ای از پویایی فرهنگی و زنده بودن اندیشه در جامعه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت آغاز به کار نمایشگاه مجازی کتاب، کتاب را «حافظه زنده تاریخ و تمدن بشری» توصیف کرد و آن را میراثی دانست که ملت‌ها به واسطه آن می‌اندیشند، گفت‌وگو می‌کنند و مسیر آینده خود را روشن می‌سازند.

رئیس جمهور برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب را جلوه‌ای از ارج نهادن جامعه به دانایی و تبادل اندیشه‌ها عنوان کرد و با اشاره به شرایط پرالتهاب جهان امروز، تأکید کرد که در دورانی که خشونت، افراط‌گرایی و سلطه‌طلبی امنیت ملت‌ها را تهدید می‌کند، بیش از هر زمان دیگری نیاز به ترویج کتاب و کتاب‌خوانی احساس می‌شود؛ چراکه، صلح پایدار نه از مسیر قدرت و جنگ، بلکه از طریق دانایی، اخلاق و تفاهم انسانی شکل می‌گیرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‏الله الرحمن الرحیم

کتاب، حافظه زنده تاریخ و تمدن بشری و تبلور ماندگار خرد، تجربه و آگاهی انسان است؛ میراثی که ملت‌ها با آن می‌اندیشند، گفت‌وگو می‌کنند، می‌آموزند و مسیر آینده خود را روشن می‌سازند. از این منظر، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب، نشانه‌ای روشن از زنده ‌بودن اندیشه، پویایی فرهنگ و ارج ‌نهادن یک جامعه به دانایی و تبادل اندیشه‏ها است.

تاریخ پرفرازونشیب بشر نشان داده است، جوامعی توانسته‌اند از بحران‌ها، جنگ‌ها، تندروی‌ها و تاریکی‌های جهل عبور کنند که کتاب، دانش و خردورزی را محور حیات اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده‌اند. کتاب، فقط مجموعه‌ای از واژه‌ها و صفحات نیست؛ بلکه روایت رنج‌ها و امیدها، بازتاب تجربه‌های انسانی و پلی برای فهم متقابل میان ملت‌ها و نسل‌هاست.

دانایی و توانایی، ریشه در خواندن، آموختن و اندیشیدن دارد و کتاب، همچنان اصیل‌ترین و ماندگارترین ابزار تعالی انسان باقی مانده است. در جهانی که خشونت، افراط‌گرایی و سلطه‌طلبی، امنیت و آرامش ملت‌ها را تهدید می‌کند، بیش از هر زمان دیگری به کتاب و کتاب‏خوانی نیاز داریم تا حس همدلی و همزیستی با دیگران را در جهان ناپایدار امروز حفظ و تقویت کنیم.

باور داریم صلح پایدار، نه از طریق قدرت‌ و ابزارهای ویرانگر و ریختن خون بی‏گناهان، بلکه از طریق دانایی، عدالت، اخلاق و شناخت متقابل ملت‌ها شکل می‌گیرد و کتاب، مهم‌ترین زبان این تفاهم انسانی است.

این‏جانب ضمن بزرگداشت جایگاه نویسندگان، پژوهشگران، مترجمان، ناشران و همه اصحاب فرهنگ و دانایی، از برگزارکنندگان این رویداد ارزشمند فرهنگی صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم کتاب به بخشی از زندگی همه ما تبدیل شود و از بوستان آن بهره‏های بیشتری ببریم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6831421
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      4 1
      پاسخ
      میدونی یک جلد کتاب، چند شده؟! کسی بخواد بخونه باید آن قدر بگرده تا نسخه PDF رایگان را با کیفیت پایین دانلود کنه که الان بسیاری از سایتهای داخلی هم باز نمیشن! شما که میگید حامی علم و فرهنگ و هنرید میدونید کتاب شاهنامه کامل چنده؟! حدود ۱ تا ۸ میلیون تومان! ، بد نیست بدونید که سایت گنجور که اشعار تمامی شاعران بزرگ درش هست، باز نمیشه که آدم، دو خط از شاهنامه بخونه!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها