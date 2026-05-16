پزشک خانواده در کانون توجه پزشکیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در دومین روز از هفته ملی سلامت ۱۶۰ طرح بهداشتی، ۲۸ طرح درمانی و ۱۰ مرکز سراج (سلامت روانی اجتماعی جامعه) را به صورت برخط در سراسر کشور افتتاح کرد.
این مراکز شامل خانههای بهداشت و مراکز جامع سلامت هستند و با افتتاح این مراکز، در مجموع ۴۲ هزار و ۲۸۸ متر مربع بنا به حوزه بهداشت و درمان کشور اضافه میشود.
بر اساس این گزارش، این مراکز در ۳۱ استان کشور از جمله استانهای تهران، یزد، آذربایجان شرقی، زنجان، تبریز و فارس بهرهبرداری رسید.
وزیر بهداشت با بیان اینکه برنامه «پزشکی خانواده و نظام ارجاع» در کانون توجه رئیسجمهور است، گفت: رئیسجمهور، ساماندهی برنامه پزشکی خانواده را پیگیری میکند، این برنامه میبایست بر اساس مسائل علمی پیادهسازی شود. وزارت بهداشت، رویکرد خود را در ۶۴ شهرستان به سمت سطوح ۲ و ۳ پیش میبرد.
ظفرقندی درباره توسعه طرحهای بهداشتی و درمانی، افزود: وزارت بهداشت در راستای حفظ اقتدار ایران از توسعه طرحهای بهداشتی و درمانی در شرایط جنگی کوتاه نیامد.
وی ادامه داد: بسیاری از کشورها، اگر به یک دهم مشکلات ما در جنگ مبتلا شوند، بسیاری از خدمات بهداشتی نظیر واکسیناسیون را تعطیل میکنند. این در حالی است که بسیاری از خدمات در کشور انجام میشود.
وزیر بهداشت با اشاره به افتتاح ۱۰ مرکز سراج، گفت: ما بیش از ۱۰۰ مرکز سراج (سلامت روانی، اجتماعی جامعه) در کشور داریم و هدفگذاری کردهایم تعداد آنها را به ۳۰۰ مرکز برسانیم.
بنابر این گزارش، علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به فعالیت ۱۰۶ مرکز فعال سراج، گفت: امروز ۱۰ مرکز و تا پایان سال هر هفته یک مرکز افتتاح میشود تا در پایان سال در مجموع ۳۰۰ مرکز سلامت روانی اجتماعی جامعه در کشور فعال باشد.
به گفته وی، برای نخستین بار در کشور در وزارت بهداشت، طرح سراج در بهداشت ادغام میشود.
رئیسی با بیان اینکه شمارههای ۱۹۰ و ۴۰۳۰ در سراسر کشور فعال هستند، افزود: در این مراکز علاوه بر ارائه خدمات روانشناسی، خدمات روانپزشکی نیز ارائه میشود همچنین ارائه خدمات مددکاری هم اضافه شده است.
معاون وزیر بهداشت یادآور شد: پیشگیری مقدم بر درمان است و کرامت انسانها برای ما اهمیت دارد و باید از آن حفاظت شود.
