رتبه نخست چهارمحال و بختیاری در صادرات خوراک آبزیان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از صادرات 87 هزار و 647 هزار تن محصولات کشاورزی از چهارمحال و بختیاری، در سال گذشته، خبر داد.
وی تصریح کرد: عمده کالاهای صادراتی بخش کشاورزی استان به خوراک آبزیان در رتبه اول، بادام رتبه دوم، ماهی قزلآلا رتبه سوم و فلفل دلمه در رتبه چهارم اختصاص دارد.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: عمده کالاهای صادراتی بخش کشاورزی استان در سال گذشته به صادرات خوراک آبزیان با وزن 70 هزار تن، بادام به میزان یک هزار و 751 تن، ماهی 8 هزار تن و فلفل دلمهای 7 هزار و 896 تن اختصاص داشت.
در ادامه سعید داوودینیا بیان داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری اتاق بازرگانی در جذب سرمایهگذار و تسهیل صادرات آبزیان و خوراک آبزیان اقدامات تاثیرگذاری انجام داد.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: انجمن اتاق بازرگانی در استان در اواخر سال گذشته تشکیل شده که میتواند منجربه نتایج مطلوبی شود.
وی یادآور شد: بیش از ۵۰ طرح بهعنوان فرصت سرمایهگذاری شناسایی و 66 مصوبه در بخش کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ثبت شده است.
داوودینیا ادامه داد: تفاهمنامههایی با وزارت دفاع در حوزه شیلات در حوزه گردشگری منعقد شده که در سفر ریاست جمهوری نیز مورد تأکید قرار گرفت.
