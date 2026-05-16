  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

رتبه نخست چهارمحال و بختیاری در صادرات خوراک آبزیان

رتبه نخست چهارمحال و بختیاری در صادرات خوراک آبزیان

شهرکرد-رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت:عمده کالاهای صادراتی بخش کشاورزی استان به خوراک آبزیان در رتبه اول، بادام رتبه دوم، ماهی قزل‌آلا رتبه سوم و فلفل دلمه دررتبه چهارم اختصاص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از صادرات 87 هزار و 647 هزار تن محصولات کشاورزی از چهارمحال و بختیاری، در سال گذشته، خبر داد.

وی تصریح کرد: عمده کالاهای صادراتی بخش کشاورزی استان به خوراک آبزیان در رتبه اول، بادام رتبه دوم، ماهی قزل‌آلا رتبه سوم و فلفل دلمه در رتبه چهارم اختصاص دارد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: عمده کالاهای صادراتی بخش کشاورزی استان در سال گذشته به صادرات خوراک آبزیان با وزن 70 هزار تن، بادام به میزان یک هزار و 751 تن، ماهی 8 هزار تن و فلفل دلمه‌ای 7 هزار و 896 تن اختصاص داشت.

انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت دفاع در حوزه شیلات در حوزه گردشگری

در ادامه سعید داوودی‌نیا بیان داشت: سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری اتاق بازرگانی در جذب سرمایه‌گذار و تسهیل صادرات آبزیان و خوراک آبزیان اقدامات تاثیرگذاری انجام داد.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: انجمن اتاق بازرگانی در استان در اواخر سال گذشته تشکیل شده که می‌تواند منجربه نتایج مطلوبی شود.

وی یادآور شد: بیش از ۵۰ طرح به‌عنوان فرصت سرمایه‌گذاری شناسایی و 66 مصوبه در بخش کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ثبت شده است.

داوودی‌نیا ادامه داد: تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت دفاع در حوزه شیلات در حوزه گردشگری منعقد شده که در سفر ریاست جمهوری نیز مورد تأکید قرار گرفت.

کد مطلب 6831448

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها