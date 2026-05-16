به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، روز شنبه در آیین گرامیداشت هفته سلامت در جمع مسئولان آموزشی شهرستانهای تهران اظهار داشت: اگر در خانوادهای فردی به مسائل بهداشتی بیتوجه باشد، سلامت همه اعضای آن خانه مختل میشود.
وی هشدار داد که این بیتوجهی در سطح جامعه، جان شمار زیادی از مردم به ویژه دانشآموزان را تهدید میکند.
وزیر آموزش و پرورش «سفیران سلامت» را بهترین کانال برای جلب توجه جامعه به بهداشت دانست و گفت: سلامت یک مسئله زیربنایی است و ما در تلاش برای تأمین نیروی کافی در این حوزه هستیم.
کاظمی با اشاره به کمبود شدید نیروی بهداشتی در مدارس افزود: در حال حاضر ۶ تا ۷ هزار پرسنل بهداشت در مدارس فعال هستند، در حالی که جمعیت دانشآموزی کشور ۱۶ میلیون نفر است.
او ابراز امیدواری کرد که با کمک سایر دستگاهها، شمار مربیان بهداشت افزایش یابد.
وزیر آموزش و پرورش با یادآوری شعار جهانی هفته سلامت («سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار») تأکید کرد که سلامت یک موضوع فرابخشی است و همه نهادها و مردم در قبال آن مسئولند.
کاظمی همچنین از جمعیت هلال احمر و سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل نقشآفرینی در سلامت جامعه قدردانی کرد و گفت: سلامت مردم به سلامت محیط زیست گره خورده است و بدون همکاری میانبخشی نمیتوان به نتیجه مطلوب رسید.
وی بر غربالگری کامل سلامت دانشآموزان بدو ورود به مدرسه (پوشش ۱۰۰ درصدی) و تشکیل پرونده سلامت برای هر دانشآموز تأکید کرد و افزود: حتی در دوران غیرحضوری مدارس، این مأموریت باید از طریق فضای مجازی و خانوادهها ادامه یابد.
