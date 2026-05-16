فهرست رشته های مورد پذیرش امریه سربازی در سازمان انرژی اتمی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه سازمان انرژی اتمی ایران ، این سازمان در نظر دارد بخشی از نیازهای تخصصی خود را از میان فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تأمین کند. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای گذراندن دوره خدمت سربازی به‌صورت امریه در رشته‌های اعلام‌شده http://(قابل مشاهده در اطلاعیه رسمی سازمان) ثبت‌نام کنند.

بر این اساس، داوطلبان باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان انرژی اتمی ایران به نشانی https://www.aeoi.org.ir و ورود به بخش «معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی – میز خدمت»، نسبت به دریافت و تکمیل فرم‌های مربوطه اقدام کرده و مدارک لازم را ارسال کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که متقاضیان باید حداقل ۷ ماه از مدت معافیت تحصیلی آن‌ها تا تاریخ اعزام باقی مانده باشد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره‌های ۰۲۱۸۲۰۶۷۹۹۶ و ۰۲۱۸۲۰۶۷۹۳۹ تماس بگیرند.

نشانی سازمان انرژی اتمی ایران نیز تهران، انتهای خیابان امیرآباد شمالی اعلام شده است.