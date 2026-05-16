فهرست رشته های مورد پذیرش امریه سربازی در سازمان انرژی اتمی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه سازمان انرژی اتمی ایران ، این سازمان در نظر دارد بخشی از نیازهای تخصصی خود را از میان فارغالتحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تأمین کند. متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای گذراندن دوره خدمت سربازی بهصورت امریه در رشتههای اعلامشده http://(قابل مشاهده در اطلاعیه رسمی سازمان) ثبتنام کنند.
بر این اساس، داوطلبان باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان انرژی اتمی ایران به نشانی https://www.aeoi.org.ir و ورود به بخش «معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی – میز خدمت»، نسبت به دریافت و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام کرده و مدارک لازم را ارسال کنند.
در این اطلاعیه تأکید شده است که متقاضیان باید حداقل ۷ ماه از مدت معافیت تحصیلی آنها تا تاریخ اعزام باقی مانده باشد.
فهرست رشته های مورد پذیرش در اینجا قابل دسترسی است.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شمارههای ۰۲۱۸۲۰۶۷۹۹۶ و ۰۲۱۸۲۰۶۷۹۳۹ تماس بگیرند.
نشانی سازمان انرژی اتمی ایران نیز تهران، انتهای خیابان امیرآباد شمالی اعلام شده است.
