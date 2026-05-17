به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان، با انتقاد صریح از کندی روند اجرای مصوبات از سوی شبکه بانکی اظهار کرد: عملکرد برخی بانک‌ها در اجرای مصوبات سفر اصلاً خوب نیست و نیاز به پیگیری‌های جدی‌تری دارد.

وی با تأکید بر لزوم‌الاجرا بودن مصوبات سفر تصریح کرد: این ۲۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه استان قزوین در نظر گرفته شده و بانک‌ها باید در اجرای آن کمک کنند. مدیران عامل بانک‌ها در استان این مصوبات را پذیرفته و متعهد به اجرای آن هستند.

استاندار قزوین با لحنی هشدارآمیز خطاب به مدیران بانکی استان افزود: مدیران عامل بانک‌ها موظف به اجرای مصوبات دولت هستند و باید شخصاً پیگیری‌های لازم را در تهران انجام دهند. کوتاهی در این زمینه به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

نوذری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تناقض موجود در سیاست‌های تأمین آب استان خاطرنشان کرد: امروز ۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کنیم تا ۶۰ میلیون مترمکعب آب را از مسیرهای دوردست به قزوین برسانیم، در حالی که ۳۴ میلیون مترمکعب پساب در استان رها می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت بازچرخانی آب تصریح کرد: دنیا امروز به سمت استفاده از پساب‌ها و بازچرخانی حرکت کرده و این موضوع برای ما نیز بسیار حیاتی است. دیگر نمی‌توان با این حجم از منابع مالی، به دنبال انتقال آب بود و در مقابل، پساب موجود در استان را بدون استفاده رها کرد.

استاندار قزوین با جمع‌بندی این تناقض آشکار مدیریتی خواستار تغییر رویکرد جدی در این حوزه شد و افزود: باید با سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه بازچرخانی، این منبع عظیم را به چرخه تولید و صنعت استان بازگردانیم تا هم در هزینه‌های کلان انتقال آب صرفه‌جویی شود و هم مشکل کم‌آبی واحدهای صنعتی و کشاورزی به صورت پایدار حل گردد.