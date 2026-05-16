به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید حسین صفوی همزمان با هفته سلامت و با اشاره به روز ۲۶ اردیبهشت که با عنوان «تابآوری نظام سلامت و مدیریت علمی در بحران» نامگذاری شده است، اظهار کرد: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که استمرار خدمترسانی در حوزه درمان، بهویژه در شرایط بحران، نیازمند تصمیمگیری بهموقع، مدیریت علمی و پشتیبانی مؤثر از مراکز درمانی است.
وی با اشاره به نقش این نهاد در مدیریت شرایط اضطراری حوزه سلامت افزود: هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران در حوادث و بحرانهای مختلف همواره در کنار نظام سلامت کشور قرار داشته و در رویدادهایی همچون آتشسوزی اسکله بند شهید رجایی و سایر شرایط اضطراری، با تأمین سریع تجهیزات پزشکی و اقلام مورد نیاز مراکز درمانی، تلاش کرده است روند ارائه خدمات درمانی بدون وقفه ادامه یابد.
رئیس هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران با اشاره به اقدامات گسترده این مجموعه در دوران شیوع کرونا نیز گفت: در جریان این بحران کمسابقه، هیأت امنای صرفهجویی ارزی در قلب این جهاد ملی قرار گرفت و با تأمین میلیونها عدد اقلام حفاظت فردی، تهیه و ارسال نزدیک به ۵۰ میلیون دوز کیت تشخیص کرونا و فراهمسازی بیش از ۲۲۰ میلیون دوز انواع واکسن ضد کرونا، نقش مهمی در پشتیبانی از نظام سلامت کشور ایفا کرد.
وی ادامه داد: تأمین فوری دستگاههای ونتیلاتور و تجهیزات بخشهای مراقبتهای ویژه (ICU)، پشتیبانی از بیمارستانها در جریان این بحران ملی و کمک به حفظ پایداری شبکه درمان کشور از جمله اقداماتی بود که با هدف حمایت از کادر درمان و تداوم خدمترسانی به بیماران انجام شد تا هیچ مرکز درمانی، پزشک و بیماری در برابر این ویروس بیدفاع نماند.
صفوی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در جریان جنگ اخیر در حوزه تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی اظهار کرد: در این دوره بیش از ۱۴۹ هزار قلم ملزومات مصرفی و بیش از یکهزار و ۹۰۰ دستگاه تجهیزات سرمایهای پزشکی شامل دستگاههای سیتیاسکن، الکتروشوک، ونتیلاتور، الکتروکاردیوگراف و سایر تجهیزات حیاتی برای مراکز درمانی کشور تأمین و توزیع شد.
وی همچنین از تأمین صافی دیالیز مورد نیاز بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی در استانها و دانشگاههای علوم پزشکی مختلف خبر داد و افزود: در این زمینه نیاز مراکز درمانی در استانها و دانشگاههای مختلف تأمین شد تا روند درمان بیماران با اختلال مواجه نشود. به گفته وی، تأمین ملزومات حیاتی قلبی و عروقی برای مراکز تخصصی از جمله مرکز قلب تهران و بیمارستان شهید رجایی نیز از دیگر اقدامات مهم این مجموعه در این دوره بوده است.
رئیس هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران با اشاره به نقش شرکتهای وابسته در پشتیبانی از مراکز درمانی کشور اظهار داشت: در جریان جنگ، مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت به عنوان یکی از مجموعههای وابسته، با بهکارگیری بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ نیروی انسانی در حوزههای پرستاری و پشتیبانی درمانی، در استمرار ارائه خدمات درمانی در مراکز دولتی نقش مؤثری ایفا کرده است.
وی همچنین از برنامهریزی برای حفظ آمادگی عملیاتی این مجموعه در شرایط بحرانی خبر داد و گفت: به منظور پاسخگویی سریع به نیازهای حوزه سلامت، برنامه آنکال و کشیک در مجموعه طراحی شده است تا حتی در تعطیلات و شرایط خاص، از جمله ایام جنگ، آمادگی لجستیکی و عملیاتی مجموعه حفظ شود.
صفوی تأکید کرد: خدمترسانی هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران حتی در روزهایی که مرکز تهران با حملات موشکی شدید مواجه بود نیز متوقف نشد و همکاران این مجموعه با احساس مسئولیت، روند پشتیبانی از مراکز درمانی کشور را ادامه دادند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تقویت تابآوری نظام سلامت تنها به توسعه زیرساختهای فیزیکی محدود نمیشود و برنامهریزی پیشگیرانه، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و توزیع عادلانه تجهیزات پزشکی در سراسر کشور از جمله رویکردهایی است که برای تقویت پایداری و آمادگی نظام سلامت دنبال میشود.
