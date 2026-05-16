به گزارش خبرگزاری مهر، بخش جهانی پارادوومیدانی کمیته بین‌المللی پارالمپیک (WPA) اعلام کرد؛ «تاشکند» به عنوان میزبان رقابت‌های قهرمانی جهان پارادوومیدانی ۲۰۲۷ انتخاب شده است. رقابت‌های تاشکند ۲۰۲۷ سیزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان پارادوومیدانی محسوب می‌شود. این مسابقات در ورزشگاه اصلی مجموعه «المپیک سیتی» برگزار می‌شود.



این مسابقات برای پنجمین بار در قاره آسیا برگزار خواهد شد. پیش از این، دوحه ۲۰۱۵، دبی ۲۰۱۹، کوبه ۲۰۲۴ و دهلی‌نو ۲۰۲۵ میزبان این رقابت‌ها بوده‌اند.



پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۳۰۰ ورزشکار از بیش از ۱۰۰ کشور در این مسابقات حضور پیدا کنند تا این رویداد به بزرگ‌ترین رقابت بین‌المللی ورزش پارالمپیکی تاریخ ازبکستان تبدیل شود.



برنامه مسابقات دست‌کم شامل ۱۶۴ ماده خواهد بود که مطابق با برنامه بازی‌های پارالمپیک ٢٠٢٨ برگزار می‌شود و احتمال اضافه شدن مواد دیگر نیز وجود دارد.



«پائول فیتزجرالد»، مدیر بخش جهانی پارادوومیدانی کمیته بین‌المللی پارالمپیک، با اشاره به اهمیت میزبانی این رقابت‌ها برای منطقه آسیای مرکزی، ابراز امیدواری کرد برگزاری این مسابقات به توسعه پارادوومیدانی، افزایش علاقه‌مندی عمومی به ورزش‌های پارالمپیکی و تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت کمک کند.



دور پیشین رقابت‌های قهرمانی جهان پارادوومیدانی، در دهلی‌نو هند برگزار شد که در آن بیش از هزار ورزشکار از بیش از ۱۰۰ کشور در ۱۸۶ ماده مدالی رقابت کردند.

