سلامت روان و تحرک بدنی را جدی بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر معصومه جودکی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، ظهر امروز شنبه در مراسم استانی افتتاحیه هفته سلامت همزمان با سراسر کشور، ضمن تبریک هفته سلامت و تشریح شعار و روزشمار آن، گفت: تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، توجه به سلامت روان و آموزشهای بهداشتی از مهمترین عوامل ارتقای سلامت در جامعه هستند.
وی با اشاره به نقش دانشآموزان در ترویج فرهنگ سلامت افزود: سفیران سلامت دانشآموزی میتوانند با انتقال آموزشهای بهداشتی به خانوادهها، نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی و پیشگیری از بیماریها ایفا کنند.
لازم به ذکر است؛ در این مراسم فرماندار کرج، امام جمعه مهرشهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان و نمایندگانی از محیط زیست و منابع طبیعی و هلال احمر حضور داشتند.
همچنین در پایان این مراسم، از تعدادی از سفیران سلامت دانشآموزی نمونه با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل شد.
نظر شما