۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

فرهاد فخیم سرمربی فوتسال مس سونگون شد

تبریز- فرهاد فخیم بازیکن پرافتخار آذربایجان به عنوان سرمربی تیم فوتسال مس سونگون معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان در ادامه رویکرد جدید خود مبتنی بر بازگشت به ریشه‌ها و تکیه بر نیروهای بومی، «فرهاد فخیم» را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتسال این باشگاه منصوب کرد.

فخیم از چهره‌های پرافتخار فوتسال ایران و کاپیتان سابق مس سونگون است که در کارنامه خود ۵ قهرمانی لیگ برتر، قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا با مس سونگون، سال‌ها حضور در تیم ملی فوتسال و نقش‌آفرینی در یکی از موفق‌ترین نسل‌های تاریخ این باشگاه را دارد.

این انتخاب در راستای سیاست کلان باشگاه برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی، بازسازی هویت فوتسال مس سونگون و احیای مسیر افتخارآفرینی گذشته انجام شده است.

باشگاه مس سونگون ابراز امیدواری می‌کند با این تصمیم، فصل جدیدی از ثبات، انسجام و بازگشت به موفقیت‌های بزرگ در فوتسال ایران آغاز شود.

کد مطلب 6842672

