فرهاد فخیم سرمربی فوتسال مس سونگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان در ادامه رویکرد جدید خود مبتنی بر بازگشت به ریشه‌ها و تکیه بر نیروهای بومی، «فرهاد فخیم» را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتسال این باشگاه منصوب کرد.

فخیم از چهره‌های پرافتخار فوتسال ایران و کاپیتان سابق مس سونگون است که در کارنامه خود ۵ قهرمانی لیگ برتر، قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا با مس سونگون، سال‌ها حضور در تیم ملی فوتسال و نقش‌آفرینی در یکی از موفق‌ترین نسل‌های تاریخ این باشگاه را دارد.

این انتخاب در راستای سیاست کلان باشگاه برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بومی، بازسازی هویت فوتسال مس سونگون و احیای مسیر افتخارآفرینی گذشته انجام شده است.

باشگاه مس سونگون ابراز امیدواری می‌کند با این تصمیم، فصل جدیدی از ثبات، انسجام و بازگشت به موفقیت‌های بزرگ در فوتسال ایران آغاز شود.