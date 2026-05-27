فرهاد فخیم سرمربی فوتسال مس سونگون شد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون ورزقان در ادامه رویکرد جدید خود مبتنی بر بازگشت به ریشهها و تکیه بر نیروهای بومی، «فرهاد فخیم» را به عنوان سرمربی جدید تیم فوتسال این باشگاه منصوب کرد.
فخیم از چهرههای پرافتخار فوتسال ایران و کاپیتان سابق مس سونگون است که در کارنامه خود ۵ قهرمانی لیگ برتر، قهرمانی جام باشگاههای آسیا با مس سونگون، سالها حضور در تیم ملی فوتسال و نقشآفرینی در یکی از موفقترین نسلهای تاریخ این باشگاه را دارد.
این انتخاب در راستای سیاست کلان باشگاه برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای بومی، بازسازی هویت فوتسال مس سونگون و احیای مسیر افتخارآفرینی گذشته انجام شده است.
باشگاه مس سونگون ابراز امیدواری میکند با این تصمیم، فصل جدیدی از ثبات، انسجام و بازگشت به موفقیتهای بزرگ در فوتسال ایران آغاز شود.
نظر شما