به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، محمد محمودی، رئیس گروه بانک ژن منابع طبیعی ایران از ایجاد نسخه پشتیبان بانک ژن منابع طبیعی ایران از سوی وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.

وی گفت: پشتیبان‌سازی از بانک ژن منابع طبیعی، موضوع جدی است و ما در سال گذشته موفق به ایجاد نسخه پشتیبان برای ذخیره‌سازی هر یک از نمونه‌های بذر موجود در این بانک در نقطه‌ای دیگر شدیم.

این مسئول دولتی درباره اهمیت و مزیت راه‌اندازی نسخه پشتیبان بانک ژن منابع طبیعی اظهار کرد: ایجاد نسخه پشتیبان بانک ژن منابع طبیعی، اطمینان‌بخشی در مورد حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی در زیستگاه‌های طبیعی ایران را هنگام وقوع حادثه یا جنگ افزایش می‌دهد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار نمونه بذر متعلق به ۴ هزار گونه گیاهی در بانک ژن منابع طبیعی ایران با روش‌های استاندارد نگهداری و محافظت می‌شود.

محمودی با اشاره به این که در ایران نزدیک به ۸ هزار گونه گیاهی وجود دارد، افزود: از این تعداد ۲۵۰۰ گونه گیاهی جزو گونه‌های انحصاری ایران هستند.

وی گفت: اگر از این گونه‌های گیاهی به ویژه گونه‌های انحصاری ایران حفاظت نکنیم، در معرض خطر و آسیب ناشی از دخالت‌های انسانی و تغییر اقلیمی قرار می‌گیرند و ممکن است منقرض شوند.

رئیس گروه بانک ژن منابع طبیعی ایران تاکید کرد: موضوع فعالیت‌ها در این بانک جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و حفاظت از گیاهان بومی و وحشی موجود در زیستگاه‌های طبیعی کشور است.

وی گفت: نمونه بذرهای موجود در بانک ژن منابع طبیعی در صورت لزوم برای تقویت جمعیت‌های آسیب دیده در طبیعت و یا برای بازگرداندن‌شان در صورتی که منقرض شده باشند، استفاده می‌شود.

محمودی اذعان کرد: اولویت کاری ما بر جمع‌آوری، نگهداری، حفاظت، احیا و پایش بذور گیاهی در طبیعت است و طرح‌های آینده ما بر روی ارزیابی برخی از گونه‌های ویژه با توجه به تغییرات اقلیمی خواهد بود.

وی ادامه داد: در طرح‌های آینده محققان بررسی خواهند کرد که برای مثال افزایش دو درجه‌ای دما چگونه بر فعالیت برخی از گونه‌های گیاهی در طبیعت اثر می‌گذارد و این که آیا جمعیت‌های گیاهی را کوچک می‌کند.