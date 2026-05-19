به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی خانه تئاتر، دومین دوره جشنواره تخصصی و رقابتی «آکادمی نمایشنامهنویسان» با هدف ارتقای سطح کیفی تولیدات نمایشنامهنویسی و تقویت نگاه حرفهای میان اعضای کانون، به همت کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر و به دبیری سید حسن حسینی برگزار میشود.
در دومین دوره این رویداد با رویکردی تحولمحور و متناسب با نیازهای روز، تغییرات ساختاری مهمی در روند برگزاری جشنواره اعمال شده است که هدف آن افزایش دقت در ارزیابی و تخصصیتر شدن فضای رقابت است.
از مهمترین تغییرات این دوره، تفکیک آثار در ۲ بخش مستقل «تألیف» و «اقتباس» است؛ اقدامی که امکان بررسی دقیقتر ظرفیتها و توانمندیهای نویسندگان را در هر یک از این حوزهها فراهم میکند.
همچنین بخشی ویژه با عنوان «مسائل روز جامعه (سیاووشان)» در این دوره طراحی شده است تا با تمرکز بر موضوعات و دغدغههای اجتماعی، زمینه تقویت نگاه مسئلهمحور و ایجاد پیوند میان نوشتار نمایشی و واقعیتهای معاصر جامعه را فراهم سازد.
بازنگری در شیوههای ارزیابی و سازوکارهای تقدیر از برگزیدگان نیز از دیگر محورهای این دوره عنوان شده است؛ رویکردی که با هدف افزایش اعتبار، دقت و کیفیت انتخاب آثار برتر دنبال میشود.
برگزارکنندگان این رویداد تأکید کردهاند جشنواره «آکادمی نمایشنامهنویسان» فراتر از یک رقابت صرف، بستری برای گفتوگوهای تخصصی، ثبت و مستندسازی جریانهای خلاق و ایجاد فرصتهای تازه برای تعامل میان نویسندگان و فعالان عرصه تئاتر است.
از تمامی اعضای کانون نمایشنامهنویسان و مترجمان خانه تئاتر دعوت شده است با مطالعه دقیق ضوابط و شرایط مندرج در فراخوان و ارسال آثار خود، در این مسیر مشترک برای ارتقای هنر نمایشنامهنویسی مشارکت کنند.
