خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – مرجان سیف‌الدین: ۱۶ مه برابر با ۲۶ اردیبهشت‌ماه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی زندگی صلح‌آمیز ادیان در کنار هم اعلام شده است. هدف از این نامگذاری، ترویج صلح، مدارا، همبستگی، تفاهم و درک متقابل ادیان در سطح بین‌المللی است.

اصفهان با همه زیبایی‌های شناخته‌شده‌اش، در این موضوع هم جلوه‌ای کم‌نظیر دارد؛ زندگی مسالمت‌آمیز ادیان و مردمانی که قرن‌ها در کنار هم، با احترام و آرامش زیسته‌اند. جلفای اصفهان با کلیساهای تاریخی‌اش نشانی روشن از این همزیستی ریشه‌دار است. کنیسه‌های کلیمیان در محله تاریخی جویباره و معبد زرتشتیان در محله سیچان نیز مکان‌هایی هستند که در آن‌ها صدای زندگی، فراتر از تفاوت‌ها، بر مدار احترام و همدلی جریان دارد.

اصفهان؛ هویت ایرانی در پیوند فرهنگ‌ها و باورهای ادیان

اصفهان شهری است که می‌توان در آن زیبایی را هم در بناها دید، هم در رفتار مردم و هم در همزیستی ادیان. شاید به همین دلیل است که اصفهان بیش از هر شهر دیگری دنیا را مبهوت کرده است؛ زیرا مردم این شهر خود بخشی از زیبایی آن هستند.

سلیمان صدیق‌پور از چهره‌های ماندگار هنرمند این شهر است؛ پیشوای مذهبی کلیمیان که در هنر فیروزه‌کاری نیز آثار چشم‌نوازی خلق کرده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: اصفهان از دیرباز محل زندگی اقوام، زبان‌ها و آیین‌های گوناگون بوده است و همین تنوع فرهنگی و اجتماعی باعث شده که مسئله همزیستی نه یک موضوع جدید، بلکه بخشی از تجربه تاریخی ایرانیان باشد.

وی افزود: اصفهان در طول قرن‌ها بستر تعامل میان پیروان ادیان مختلف مانند زرتشتیان، یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بوده است و از مهم‌ترین عوامل همزیستی ادیان در ایران، فرهنگ ایرانی است.

این پیشوای مذهبی با توجه به شرایط پیش آمده از جنگ معتقد است: تقویت گفت‌وگو و احترام میان پیروان ادیان می‌تواند به آرامش اجتماعی بیشتر کمک کند که در ایران توجه به این اصل بسیار نمود دارد و زمینه‌ساز تعامل میان شهروندان و افزایش سرمایه اجتماعی است.

پیشینه تمدنی ایران؛ بستری برای احترام متقابل ادیان

ماندانا خسرو مهر، کارشناس فرهنگی زرتشتیان نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: ایران کشوری با پیشینه تمدنی بسیار کهن است و در طول تاریخ خود میزبان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون بوده است.

وی افزود: این سابقه تاریخی عاملی مهم برای تقویت وحدت ملی و انسجام فرهنگی ما ملت ایران محسوب می‌شود.

خسرو مهر با بیان اینکه نهادهای فرهنگی با ارائه تصویری واقع‌بینانه، محترمانه و عادلانه معرفی خوبی از پیروان ادیان در ایران داشته‌اند افزود: احترام متقابل، پذیرش حق زیست اجتماعی و تلاش برای همکاری در حوزه‌های مشترک از پیامدهای این موضوع است.

این کارشناس فرهنگی با بیان اینکه جامعه‌ای موفق‌تر خواهد بود که اعضای آن با وجود تفاوت‌های دینی در امور انسانی، فرهنگی، اجتماعی و ملی با یکدیگر همکاری کنند، اذعان داشت: کشور ایران از این سرمایه معنوی و اجتماعی خوبی برخوردار است و بر پذیرش کرامت انسانی پیروان ادیان توحیدی بسیار تأکید دارد.

احترام متقابل و درک تفاوت‌ها ستون فقرات همزیستی ادیان است

گفارد منصوریان، نماینده ارامنه اصفهان و حوزه جنوب کشور در دوازدهمین مجلس شورای اسلامی، بر این اعتقاد است که احترام متقابل و درک تفاوت‌ها ستون فقرات این همزیستی را تشکیل می‌دهد.

وی پیش از این در مراسم تشییع پیکر پاک آوانوس سیمونیان، اولین و تنها شهید مسیحی اصفهان که در کنار ۴۹ شهید دیگر اصفهانی در پی حملات وحشیانه اخیر به شهر بهارستان به شهادت رسیده بود گفت: در جامعه ایرانی، پیروان ادیان توحیدی در کنار مسلمانان زندگی کرده و در ساختن هویت ملی سهیم بوده‌اند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مسلمانان در تشییع پیکر این شهید جنگ رمضان افزود: ارتباط دوسویه نه تنها موجب حفظ میراث فرهنگی و دینی این گروه‌ها شده بلکه به غنای فرهنگی و اجتماعی کل کشور افزوده است.

وی با تأکید بر این همبستگی در شرایط کنونی جهان گفت: این با هم بودن برای میهن اهمیت دوچندانی یافته و نشان‌دهنده بلوغ فکری و فرهنگی جامعه ایرانی است که در آن احترام به باورهای یکدیگر اصلی پذیرفته شده است.

منصوریان با اشاره به زیبایی اتحادی که بین دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت وجود دارد افزود: این نشان می‌دهد تفاوتی بین افراد، عقیده و دین وجود ندارد و همه افراد به صورت یکسان در جامعه زندگی می‌کنند و در کلیه افتخارات و مراسم دوشادوش هم برای تشییع شهدای عزیز حرکت می‌کنند.

وی بزرگترین و مهمترین پیوند ناگسستنی بین اسلام و ادیان دینی را خون شهیدانی دانست که برای کشور ریخته شده است تا مردم ایران زمین بتوانند سربلند و سرافراز زندگی کنند.