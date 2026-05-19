تخصیص ۳۲ میلیارد تومان کمک به مساجد همدان در مدت ۴ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی ظهر سه شنبه در نشست تخصصی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان با محوریت بررسی وضعیت ساماندهی امور مساجد، با اشاره به چالش‌های موجود اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای شهر همدان در بازه زمانی چهارساله از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، بیش از ۳۲ میلیارد تومان کمک نقدی بدون احتساب کمک‌های غیرمنقول به مساجد شهر همدان تخصیص یافته است.

وی با تأکید بر عملکرد مثبت شورای ششم شهر همدان نسبت به ادوار پیشین افزود: در دوره کنونی، بیشترین میزان کمک‌ها و اعتبارات به مساجد همدان اختصاص یافته و امید می‌رود این روندِ رو به بهبود ادامه داشته باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر لزوم شفافیت در تخصیص بودجه از سوی شورا به امور مساجد تصریح کرد: مرکز امور مساجد شهرستان باید در جریان جزئیات کمک‌های شورا و شهرداری قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس بودجه مصوب شورا، امور مساجد باید مبالغ کمک به مساجد را متناسب با اولویت‌های عمرانی و ایمنی مساجد هزینه کند و شورا هیچگونه دخالتی در تعیین مصادیق مساجد نخواهد داشت و قرارگاه امور مساجد شهرستان مسئول تشخیص اولویت‌ها است.

رضایی نقش شورا را صرفاً نظارتی بر هزینه‌کرد اعتبارات دانست و افزود: امور مساجد نیز باید نقش مؤثر خود را در این فرآیند ایفا کند که در این راستا مقرر شد اعتبارات اختصاص‌یافته به مساجد که عمدتاً در حوزه‌های ایمنی و عمرانی است، بر اساس اولویت‌های اعلامی از سوی امور مساجد هزینه شود.

وی همچنین بر هدایت منابع فرهنگی سازمان فرهنگی شهرداری به سمت مساجد تأکید کرد و گفت: با توجه به اینکه سازمان فرهنگی شهرداری در محلات مختلف هزینه‌هایی انجام می‌دهد، ضروری است تا حد امکان تمامی امکانات و منابعی که توسط تشکل‌های مردمی هزینه می‌شود، از طریق امور مساجد سوق داده شود.