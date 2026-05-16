به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بهشتی پیش از ظهر شنبه در آئین افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت ابوزیدآباد اظهار کرد: این پروژه که با اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان احداث شده است، امروز شنبه به طور رسمی افتتاح شد.

وی ابراز کرد: تکمیل و افتتاح این پروژه یکی از مطالبات به حق مردم منطقه بود که خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر و بهره‌گیری از منابع ملی، امروز شاهد بهره‌برداری از آن هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد: این مرکز نقش کلیدی در ارتقای شاخص‌های سلامت خانواده و پایش مستمر وضعیت بهداشتی ساکنان ابوزیدآباد ایفا خواهد کرد.

وی افزود: این مرکز بهداشتی در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع و با زیربنای ۵۷۰ متر مربع احداث شده است. کاربری آن به طور تخصصی جهت ارائه خدمات جامع بهداشتی در نظر گرفته شده که شامل واحدهای مراقبت از مادر و کودک، سلامت روان، پیشگیری از بیماری‌ها، معاینات عمومی، بیماری‌های دهان و دندان و پذیرش بیماران اورژانسی است.

بهشتی ادامه داد: خانه زیست پزشک و بخش درمانی تا پایان سال تکمیل و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی گفت: برای تکمیل این پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴، مبلغ ۱۴ میلیارد تومان هزینه شده است که اعتبار آن از محل ماده ۳۷ تامین شده است. این طرح ملی بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بهداشتی با هدف تقویت نظام شبکه در سطح کشور تمرکز دارد.