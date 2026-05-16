سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان طی روزهای آینده، بیان کرد: برای دو سه روز آینده وزش بادهای شدید و گرد و خاک و در برخی ساعات باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا در خراسان جنوبی می‌شود.

وی از افزایش متناوب ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق از امروز تا دو و سه روز آینده در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: باتوجه به پیش بینی وزش بادها، توجه به استحکام سازه‌های موقت و پوشش گلخانه‌ها همچنان توصیه می‌شود.

لطفی ادامه داد: همچنین عدم حضور در فضای باز در ساعات آلودگی را برای سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی پیشنهاد می‌کنیم و از توقف و پارک خودرو در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده بایستی اجتناب شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه تا صبح فردا ادامه روند افزایش نسبی دمای هوا قابل پیش بینی است، افزود: انتظار می‌رود از فردا شب تا صبح سه شنبه روند تغییرات دمایی کاهشی باشد.

لطفی با بیان اینکه برای دوشنبه کاهش دما محسوس خواهد بود، اظهار داشت: صبح امروز قاین، قهستان و سربیشه با ۱۵ درجه خنک‌ترین و بندان با ۴۲ درجه گرمترین نقاط استان بودند.