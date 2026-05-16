  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۲

احتمال رگبار پراکنده در خراسان جنوبی؛ هوا خنک‌تر می‌شود

احتمال رگبار پراکنده در خراسان جنوبی؛ هوا خنک‌تر می‌شود

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از افزایش متناوب ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق از امروز تا دو یا سه روز آینده در خراسان جنوبی خبر داد.

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی هوای استان طی روزهای آینده، بیان کرد: برای دو سه روز آینده وزش بادهای شدید و گرد و خاک و در برخی ساعات باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا در خراسان جنوبی می‌شود.

وی از افزایش متناوب ابر، رگبار پراکنده و رعد و برق از امروز تا دو و سه روز آینده در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: باتوجه به پیش بینی وزش بادها، توجه به استحکام سازه‌های موقت و پوشش گلخانه‌ها همچنان توصیه می‌شود.

لطفی ادامه داد: همچنین عدم حضور در فضای باز در ساعات آلودگی را برای سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی پیشنهاد می‌کنیم و از توقف و پارک خودرو در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده بایستی اجتناب شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه تا صبح فردا ادامه روند افزایش نسبی دمای هوا قابل پیش بینی است، افزود: انتظار می‌رود از فردا شب تا صبح سه شنبه روند تغییرات دمایی کاهشی باشد.

لطفی با بیان اینکه برای دوشنبه کاهش دما محسوس خواهد بود، اظهار داشت: صبح امروز قاین، قهستان و سربیشه با ۱۵ درجه خنک‌ترین و بندان با ۴۲ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 6831543

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها