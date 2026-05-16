خسارت جنگ به ۱۰۰۰ واحد صنعتی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، روز شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای صنعتی شهرستان پاکدشت در جمع خبرنگاران اعلام کرد که در پی جنگ تحمیلی اخیر، یکهزار کارخانه و کارگاه تولیدی در سطح استان تهران دچار آسیب‌هایی از درجه خفیف تا تخریب کامل شده‌اند.

وی تأکید کرد که برای احیای این واحدها و برگرداندن آن‌ها به مدار تولید، از تمام ظرفیت‌های استانی و همچنین ستاد تسهیل استفاده خواهد شد.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، امروز تمام ارکان استان تهران در قالب ستاد تسهیل برای بازسازی واحدهای خسارت‌دیده و رفع موانع پیش روی آن‌ها بسیج شده‌اند.

عسگری افزود: مهم‌ترین مشکلی که صاحبان صنایع با آن دست به گریبان هستند، کمبود سرمایه در گردش است. در این مسیر، با استفاده از منابع موجود و همکاری بانک‌ها، تلاش می‌شود تا نیازهای مالی تولیدکنندگان برطرف شود.

معاون استاندار تهران در ادامه به سفر رئیس‌جمهور به شهرستان‌های این استان اشاره کرد و گفت: در آن سفر، مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان (۳۵ همت) تسهیلات برای استان در نظر گرفته شد. تا امروز، نیمی از این مبلغ (۵۰ درصد) پرداخت شده است و با رایزنی‌های صورت‌گرفته، تلاش می‌شود باقیمانده آن نیز به زودی به حساب واحدهای تولیدی واریز شود.

عسگری افزود: در حال حاضر پرونده ویژه‌ای برای رسیدگی به وضعیت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در حوزه‌هایی مانند تأمین اجتماعی، مالیات و خدمات بانکی تشکیل شده است. همچنین برای احداث مجدد واحدهایی که به کلی تخریب شده‌اند، مکان‌یابی صورت گرفته و مسائل مربوطه در جلسات روزانه ستاد تسهیل مطرح می‌شود تا زمینه بازسازی آن‌ها فراهم آید.

وی درباره وضعیت اشتغال نیز گفت: در فروردین ماه امسال، نزدیک به ۱۰ هزار کارگر در استان تهران تعدیل شدند، اما با همکاری صاحبان صنایع، این رقم در اردیبهشت ماه به ۶ هزار نفر کاهش یافته است. در حوزه بیمه بیکاری نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به تلاش‌های دولت برای تأمین کالاهای ضروری مردم اظهار داشت: با تدابیری که اندیشیده شده، در حال حاضر هیچ کمبودی در زمینه کالاهای اساسی در استان وجود ندارد و ذخایر کافی در دسترس است. البته برخی گرانی‌ها به دلیل افزایش دستمزدها و بالا رفتن تقاضای ارز رخ داده که انتظار می‌رود با ادامه روند فعلی، این روند نیز کنترل شود.

عسگری از اجرای طرح «انصاف» با هدف مبارزه با گرانفروشی در سطح استان تهران خبر داد و گفت: این طرح به تمام شهرستان‌های استان ابلاغ شده و با هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، تلاش می‌شود جلوی افزایش بی‌رویه قیمت‌ها گرفته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان اشاره کرد و افزود: بر اساس یک برنامه دو ساله، قرار است ۳ هزار مگاوات از ناترازی انرژی در ساعات پیک مصرف از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تأمین شود. از سال گذشته تاکنون، یک هزار و ۵۰۰ مگاوات پروژه در استان فعال شده و ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه سراسری متصل گردیده یا در انتظار اتصال است. با ادامه این روند، کل ناترازی انرژی برطرف خواهد شد.

عسگری در پایان با اشاره به وضعیت پاکدشت گفت: در این شهرستان دو پروژه خورشیدی با ظرفیت ۲۶ و ۵۳ مگاوات در حال اجراست. همچنین بزرگترین پروژه نیروگاه خورشیدی پشت بامی در خاورمیانه با ظرفیت ۷ مگاوات نیز در پاکدشت در دست احداث می‌باشد.