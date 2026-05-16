افتتاح ۱۶پروژه سلامت در خراسان جنوبی گامی برای ارتقای خدمات درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گنجی‌فرد ظهر شنبه در نشست هفته سلامت، جمعیت و اهدای عضو اظهار کرد: سلامت تنها به معنای نداشتن بیماری جسمی نیست، بلکه برخورداری از سلامت روانی، اجتماعی و جسمانی را نیز شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه پایدار، موضوع سلامت است، افزود: در این میان پیشگیری و بهداشت بر درمان اولویت دارد و افزایش سواد سلامت و آموزش خودمراقبتی به خانواده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: علی‌رغم همه مشکلات و محدودیت‌ها، فعالیت‌های حوزه سلامت نه تنها تعطیل نشده بلکه با قدرت بیشتری ادامه یافته است.

گنجی‌فرد با اشاره به افتتاح پروژه‌های حوزه سلامت در کشور بیان کرد: تعداد ۱۶۰ پروژه در سراسر کشور به یاد ۱۶۸ شهید میناب به صورت وبیناری افتتاح شد که سهم خراسان جنوبی از این تعداد، ۱۶ پروژه شامل دو پروژه درمانی و ۱۴ پروژه بهداشتی بود.

وی خاطرنشان کرد: خدمات حوزه سلامت در هیچ شرایطی تعطیل‌بردار نیست و در جنگ اخیر نیز ۲۸ نفر از همکاران حوزه سلامت به شهادت رسیدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تأکید بر تخصصی بودن حوزه سلامت تصریح کرد: واقعیت‌نگاری و اطلاع‌رسانی دقیق رسانه‌ها در این حوزه اهمیت زیادی دارد.

گنجی با اشاره به موضوع جوانی جمعیت گفت: این موضوع از سال ۱۳۹۳ در دستور کار قرار گرفته و اکنون ۱۱ درصد جمعیت کشور سالمند هستند که در صورت ادامه روند فعلی، تا سال ۱۴۳۰ این رقم به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید.

وی افزود: در حال حاضر دو اورژانس هوایی و ۸۸ پایگاه اورژانس ۱۱۵ در استان فعال است، اما پراکندگی جمعیت موجب افزایش هزینه‌های ارائه خدمات می‌شود.

وی همچنین از فعالیت چهار هزار و ۳۰۰ دانشجو، ۷۱ کدرشته و ۳۶۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد.

گنجی‌فرد بیان کرد: در ایام جنگ ۱۲ روزه و ماه رمضان حدود دو هزار تولد، ۶ هزار عمل جراحی، ۴۱ هزار مورد واکسیناسیون، خریدهای استراتژیک و طرح‌های توسعه‌ای در حوزه سلامت انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از افتتاح بخش جدید مرکز جامع بیماران خاص خبر داد و گفت: ۱۰ تخت دیالیز جدید به این مرکز اضافه شده و سال گذشته نیز ۲۷ تخت دیالیز در استان راه‌اندازی شد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ کمبود دارویی در استان وجود ندارد، درباره اهمیت اهدای عضو اظهار کرد: روزانه بین هفت تا ۱۰ بیمار به دلیل نبود عضو پیوندی جان خود را از دست می‌دهند، در حالی که هر بیمار مرگ مغزی می‌تواند جان یک تا هشت نفر را نجات دهد.

گنجی‌فرد ادامه داد: تأیید مرگ مغزی باید توسط کمیته‌ای متشکل از چهار متخصص انجام شود و بیماران برای طی مراحل اهدای عضو به منتصریه مشهد و یزد منتقل می‌شوند.

وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۶ مورد اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در خراسان جنوبی انجام شده که سه مورد آن مربوط به ابتدای سال جاری بوده است.

وی در خصوص مطالبات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز گفت: در مجموع هزار و ۱۸۰ میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه‌گر مطالبه داریم که بخش عمده آن مربوط به بیمه سلامت است.

گنجی‌فرد افزود: در برخی بیمه‌ها میزان درآمد وصولی سال گذشته از نظر ریالی کمتر بوده که این موضوع بر روند پرداخت‌ها تأثیرگذار است.

وی با اشاره به وضعیت رفاهی کارکنان اظهار کرد: متوسط رفاهیات پرداختی به پرسنل در سال گذشته ۱۵ میلیون تومان بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی بیرجند حدود ۹ هزار و ۵۰۰ پرسنل دارد و با توجه به گستردگی و تنوع وظایف، کمتر مجموعه‌ای در دنیا مشابه حوزه علوم پزشکی فعالیت می‌کند.

گنجی‌فرد ادامه داد: پرداخت کارانه کارکنان در خراسان جنوبی به دلیل درآمدهای پایین و پراکندگی منطقه، حدود هشت ماه به تعویق افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: ماهانه حدود ۳۰ میلیارد تومان از درآمدهای دانشگاه صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با اشاره به موضوع مسکن کارکنان گفت: امیدواریم بتوانیم هرچه زودتر برای پرسنل، تعاونی مسکن ایجاد کنیم.

گنجی در خصوص گردشگری سلامت نیز اظهار کرد: حدود ۲۰ سال است که در زمینه گردشگری سلامت جلسات مختلفی برگزار می‌شود و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همواره آمادگی خود را اعلام کرده، اما مشکلات مربوط به شرکت تسهیل‌گر در این حوزه وجود دارد.

وی با اشاره به آمار تصادفات افزود: متوسط سرعت در کشور ۷۵ کیلومتر و در خراسان جنوبی ۸۸ کیلومتر است که این موضوع منجر به افزایش جراحت و فوت ناشی از تصادفات می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند همچنین از امضای قرارداد دستگاه MRI بیرجند خبر داد و گفت: امیدواریم این دستگاه هرچه زودتر در استان مستقر و راه‌اندازی شود.