سرباز پلیس قزوین با اهداء عضو زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر سردار قاسم طرهانی اظهار کرد: سرباز وظیفه شناس پلیس استان علی اکبر محمدی از سربازان فرماندهی انتظامی استان در اواسط اردیبهشت سالجاری در حادثه رانندگی دچار عارضه مغزی شده و پس از چند روز تحمل وضعیت مرگ مغزی، در بیمارستان شهید رجایی قزوین آسمانی شد.

وی افزود: بنا به تصمیم بزرگ و انسان‌دوستانه خانواده این سرباز فداکار، قلب،کبد و کلیه های این مرحوم جهت پیوند به یکی از مراکز درمانی استان تهران منتقل و با موفقیت به بیماران نیازمند که مدت‌ها در انتظار پیوند بودند، پیوند داده و به آنها فرصت دوباره‌ای برای زندگی بخشید.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه این سرباز جانفدای انتظامی با اهدای عضو و نجات جان چند بیمار نیازمند، جلوه‌ای ماندگار از ایثار را به نمایش گذاشت خاطرنشان کرد: مراسم تشییع پیکر این سرباز جانفدا روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در شهر الوند برگزار می شود.