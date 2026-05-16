۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹

سرباز پلیس قزوین با اهداء عضو زندگی دوباره بخشید

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: سرباز جانفدا علی اکبر محمدی یکی از سربازان وظیفه‌ شناس پلیس استان با مرگ خود به تعدادی از بیماران جان دوباره بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار قاسم طرهانی اظهار کرد: سرباز وظیفه شناس پلیس استان علی اکبر محمدی از سربازان فرماندهی انتظامی استان در اواسط اردیبهشت سالجاری در حادثه رانندگی دچار عارضه مغزی شده و پس از چند روز تحمل وضعیت مرگ مغزی، در بیمارستان شهید رجایی قزوین آسمانی شد.

وی افزود: بنا به تصمیم بزرگ و انسان‌دوستانه خانواده این سرباز فداکار، قلب،کبد و کلیه های این مرحوم جهت پیوند به یکی از مراکز درمانی استان تهران منتقل و با موفقیت به بیماران نیازمند که مدت‌ها در انتظار پیوند بودند، پیوند داده و به آنها فرصت دوباره‌ای برای زندگی بخشید.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه این سرباز جانفدای انتظامی با اهدای عضو و نجات جان چند بیمار نیازمند، جلوه‌ای ماندگار از ایثار را به نمایش گذاشت خاطرنشان کرد: مراسم تشییع پیکر این سرباز جانفدا روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه در شهر الوند برگزار می شود.

کد مطلب 6831914

