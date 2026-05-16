۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

زمین لرزه ۳.۸ ریشتری حاجی آباد هرمزگان را لرزاند

بندرعباس- زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر حوالی حاجی آباد در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۱۵:٠۱:۱۱ روز شنبه ۲۶ اردیبهشت حوالی حاجی آباد در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۱٠ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۸.۳۷ شمالی و ۵۵.۶۳ شرقی ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین لرزه، ۲۷ کیلومتری حاجی آباد در استان هرمزگان، ۴۴ کیلومتری دوبرجی و ۵۵ کیلومتری رستاق در استان فارس اعلام شده اند.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

