زمین لرزه ۳.۸ ریشتری حاجی آباد هرمزگان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۱۵:٠۱:۱۱ روز شنبه ۲۶ اردیبهشت حوالی حاجی آباد در استان هرمزگان به وقوع پیوست.
بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمینلرزه در عمق ۱٠ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۸.۳۷ شمالی و ۵۵.۶۳ شرقی ثبت شده است.
نزدیکترین شهرها به کانون این زمین لرزه، ۲۷ کیلومتری حاجی آباد در استان هرمزگان، ۴۴ کیلومتری دوبرجی و ۵۵ کیلومتری رستاق در استان فارس اعلام شده اند.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.
نظر شما